Premier Congrès africain de pédiatrie à Casablanca

10/01/2025

Les activités du premier Congrès africain de pédiatrie s’ouvriront ce vendredi, à Casablanca. Cet événement est organisé par l'Association casablancaise des pédiatres du secteur privé, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, en partenariat avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale et la Fondation Mohammed VI pour les sciences et la santé, et se tient du 10 au 12 janvier dans la capitale économique.



Ce congrès scientifique, selon le comité organisateur, est également organisé en partenariat avec plusieurs associations scientifiques spécialisées en pédiatrie à l’échelle internationale, européenne et provenant de divers pays africains. Il constitue une occasion d’aborder diverses problématiques liées à la santé des nouveau-nés, nourrissons et enfants ainsi qu’aux défis associés à ces questions sur le continent africain. Le comité a ajouté dans un communiqué que «cet événement médical, dont le Maroc a l’honneur d’être l’hôte, reflète la présence marquante du pays sur la scène africaine, notamment dans le domaine de la santé, conformément aux orientations royales visant à renforcer les partenariats Sud-Sud. La santé constitue un pilier essentiel du partenariat maroco-africain et un levier clé de la diplomatie parallèle multilatérale».



Les organisateurs ont précisé que le programme du congrès débute ce vendredi, par plusieurs ateliers scientifiques et médicaux, tandis que la conférence inaugurale officielle est prévue à partir de 18 heures. Ils ont également souligné que cette rencontre sera marquée par l’annonce du Prix africain de la santé «Docteur Abdelatif Berrada», parrainé par la Fondation Mohammed VI pour les sciences et la santé, en partenariat avec le Groupe Crédit Agricole du Maroc.



Ce congrès accueillera des invités représentant l’Association internationale de pédiatrie, l’Association francophone des pédiatres d’Afrique noire, l’Association des pédiatres francophones, ainsi que d’autres organisations regroupant de nombreuses associations scientifiques spécialisées dans la santé des nourrissons et des enfants. Des associations maghrébines et africaines seront également présentes.