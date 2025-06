USA/Robotique : Des élèves marocains primés au Massachusetts

18/06/2025

Des élèves marocains ont signé une participation remarquable à une compétition internationale de robotique organisée récemment par l’Institut polytechnique de Worcester basé dans l'Etat américain du Massachusetts (Nord-est).



Réunis dans le cadre d’une équipe baptisée "Robotics for the Future", ces élèves ont remporté le premier prix de la catégorie “Performance du robot” dans le championnat dit “WAFFLE Global Youth Robotics” qui a vu la participation de 108 équipes représentant plusieurs pays du monde.



L’équipe marocaine issue du lycée 11 janvier à Moulay Yacoub relevant de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de Fès-Meknès, a décroché ce prix pour la deuxième année consécutive, en reconnaissance de la compétence de ses membres en matière d'innovation technologique et programmation.



“Cette distinction est le résultat d’un travail de longue haleine déployé aussi bien par les élèves que par leurs encadrants”, a déclaré à la MAP, le directeur du Lycée 11 Janvier de Moulay Yacoub, Mohsine Aamijane.

Il a relevé que toutes les composantes de l’équipe sont fiers de représenter avec brio le Maroc.



“Cette victoire est le fruit de mois de travail acharné, d'innovation et de collaboration au sein de notre équipe sous la supervision de nos deux coaches Abdelhakim Belkadi et Abderrezak Chtioui”, s’est félicitée la jeune Fatima Zahra, ajoutant que ce deuxième sacre reflète le potentiel et les compétences de la jeune marocaine et sa capacité à briller de mille feux sur la scène internationale dans le monde de la technologie et de l'innovation.



L’équipe marocaine a brillé lors des matchs de robotique “autonome”, où son robot a dû accomplir une série de missions complexes sur un terrain avec rapidité et fiabilité, a expliqué M. Aamijane.



“Concevoir, programmer et optimiser notre robot pour qu’il relève les défis techniques de la FIRST LEGO League avec précision était un défi passionnant”, a encore relevé la lycéenne.

Basé dans la ville de Worcester, l'Institut polytechnique de Worcester est une université de recherche privée, spécialisée dans l'enseignement et la recherche des arts techniques et des sciences appliquées.