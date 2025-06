435 détenus décrochent leur baccalauréat au titre de la session de juin

17/06/2025

Un total de 435 détenus ont décroché leur baccalauréat au titre de la session ordinaire de l'examen national du baccalauréat, soit un taux de réussite de 23%, a annoncé lundi la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR).



Dans un communiqué, la DGAPR indique que selon les résultats de cette session (mai 2025) publiés par le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, le nombre des candidats détenus ayant passé les épreuves du baccalauréat libre a atteint 2.018, soit une hausse de 35,16% comparé à la session de 2024, et avec un taux de réussite de 90%.

Quelque 887 pensionnaires, soit 47% de l'ensemble des candidats ayant passé les épreuves, sont attendus pour la session de rattrapage.



Concernant les mentions, la DGAPR souligne que 131 détenus ont obtenu des mentions variant d’assez bien à très bien, soit 30% du total des candidats ayant décroché leur baccalauréat au titre de cette session, avec une hausse du taux de réussite atteignant 11% comparé à la session 2024.



La DGAPR félicite les détenus ayant décroché leur baccalauréat, tout en les encourageant à consentir davantage d’efforts pour plus de succès dans leur parcours scolaire et académique, conclut le communiqué.