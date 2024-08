Poursuite en beauté du Rab'Africa Summer Festival avec ALI S, Duke et Asmaa Lamnawar

05/08/2024

Les activités de la troisième édition du Rab'Africa Summer Festival se sont poursuivies sur la scène de la Corniche Bouregreg à Rabat, avec un spectacle animé par les jeunes artistes "ALI S" et "Duke", ainsi que la chanteuse marocaine Asmaa Lamnawar.



Les activités de la deuxième soirée du festival, organisé par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du 2 au 11 août, ont débuté par un concert de l'artiste "ALI S", un DJ qui s'est forgé une place de choix parmi le jeune public.



Cet artiste a su captiver les émotions du public qui a rempli l'espace de la Corniche, en excellant dans la fusion de plusieurs morceaux musicaux différents en un format unique.

La soirée s'est poursuivie avec une prestation musicale de l'étoile montante connue sous le nom de "Duke", dont les chansons qu'il écrit et compose lui-même se distinguent par des thèmes humanitaires et des mélodies touchantes.



Le public a repris en chœur les paroles des chansons de l'artiste, qui sont récemment devenues parmi les plus populaires auprès des jeunes.

La star marocaine du monde arabe Asmaa Lamnawar a clôturé la soirée en interprétant un florilège de ses chansons emblématiques.



La chanteuse, connue pour sa voix puissante et mélodieuse ainsi que pour sa prestance exceptionnelle, a marqué cette deuxième journée du Rab'Africa Summer Festival en chantant pour la patrie, en célébrant l'amour et en partageant des moments de complicité avec son public.



Le programme de la troisième édition du Rab'Africa Summer Festival offre une gamme de spectacles musicaux variés, interprétés par plusieurs talentueux artistes, notamment Lemchaheb, Aicha Tachinouite, Don Bigg, ou encore Faudel.



Cette édition inclut également des soirées animées par plusieurs artistes émergents et jeunes, qui partageront leurs nouvelles œuvres avec leurs fans.

Bouillon de culture

"Etre ici"

La 5ème édition du parcours artistique "Etre ici" se tiendra, les 14 et 15 septembre à Tanger, l'occasion de découvrir la ville loin des chemins balisés.

Populaire et exigeante, cette manifestation artistique éphémère est une expérience unique, qui propose au public une rencontre inédite entre des artistes venus d'ici et d'ailleurs et des lieux emblématiques de Tanger, indique un communiqué des organisateurs.

Cet événement fédérateur offre une plongée dans le patrimoine, une scène artistique vivante et iconoclaste, et des lieux identitaires et habituellement fermés au public.

Pour cette édition, "Etre ici" ouvre de nouvelles portes en investissant des lieux singuliers, insolites et parfois insoupçonnés du patrimoine tangérois pour des rencontres artistiques. Pendant ces deux jours, les artistes font revivre les lieux, en leur donnant une lecture entre passé, présent et futur, de nouveaux terrains d'inspiration et d'action pour une scène éclectique.

"Installations, performances, vidéos, photos, musique, chant, danse... plus de 40 artistes", relève la même source, notant que pour ses 10 ans, "Etre ici" met le public au coeur de l'événement, avec des ateliers, des moments d'interactivité et d'échange.

Cet événement se déroulera dans des lieux de mémoire, qui souvent ont fait l'histoire de Tanger, celle de rencontres mémorables et de fêtes magiques, des lieux témoins de la richesse architecturale de la ville.



Au programme de cet événement figurent des performances avec les chorégraphes et les danseurs des compagnies Col'Jam, Passaros et Tramaluna, et un cinéma éphémère et en plein air avec la cinémathèque de Tanger, ainsi qu'un spectacle de lumière et interactif.

Né de rencontres et d'amitiés, le collectif "Etre ici" mêle les expériences, les regards et les compétences au service d'une vision partagée. Son moteur est l'envie de s'ancrer et de s'impliquer dans le tissu culturel de la ville de Tanger.