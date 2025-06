Festival Mawazine : 20 ans d’émotions, de musique et de partage sans frontières

20/06/2025

Etes-vous prêts à vivre une nouvelle aventure musicale hors du commun ? Cette année encore, le Festival Mawazine revient pour vous emporter dans un voyage sonore où se rencontrent les rythmes du monde, les voix légendaires et les talents les plus prodigieux.



Pour son vingtième anniversaire qui s’annonce mémorable, le Festival vous a concocté une programmation de choix à la croisée des influences, aussi riche que passionnante, transformant les villes de Rabat et Salé en une immense scène à ciel ouvert.



Mawazine 2025, c’est neuf jours d’évasion mélodique, ponctués de concerts, de rencontres multiculturelles et d’émotions partagées, en célébrant la musique universelle dans toute sa diversité et sa splendeur.



Du Hip‑hop au Rap, en passant par la K‑pop, la pop arabe, la musique classique et les rythmes africains, ce festival s’impose comme le rendez-vous musical incontournable de l’année, en offrant un panorama musical éclectique. Avec des artistes de renom venus des quatre coins du globe, Mawazine propose une mosaïque sonore à la rencontre des styles et des générations.



Ainsi, sur la scène OLM Souissi, les festivaliers retrouveront les icônes du moment, notamment la star planétaire de l’EDM, Afrojack, pour une ouverture électrisante, avant de céder la place aux poids lourds de la musique mondiale, tels que la référence ultime du rap 50 Cent, la queen du reggaeton-pop Latino Becky G, la légende electro Lost Frequencies, la super star de l’afrobeats Wizkid, le roi de l’afro-house mondiale Moblack, et même l’artiste aux multiples casquettes Will Smith, dont la participation marque un moment symbolique, s’inscrivant dans le cadre de sa tournée pour promouvoir son nouvel album intitulé "Based on a True Story".

La K-pop sera aussi présente avec le très attendu groupe sud-coréen Aespa, preuve de l’ancrage du festival dans les tendances contemporaines.



La musique marocaine ne sera pas en reste : El Grande Toto, fer de lance du rap national, enflammera la scène OLM Souissi lors d’une soirée de clôture explosive, aux côtés du phénomène du rap Lil Baby.



La scène orientale, quant à elle, brillera de mille feux avec des voix emblématiques du monde arabe. Sur la scène Nahda, le public aura droit à une série de performances d’exception portées par certaines des plus grandes voix de la chanson arabe contemporaine.



L’iconique Nancy Ajram, la romantique Sherine, le charismatique Ragheb Alama, le charmeur Hamaki, la talentueuse Diana Hadad, ainsi que la pétillante Ruby et l’explosive Myriam Fares viendront, chacun à sa manière, enflammer la scène et faire vibrer les cœurs.

La cerise sur le gâteau sera la prestation de Boudchart qui promet un concert de haute qualité avec son énergie débordante, ses rythmes festifs et son contact unique avec le public.



Quant au Théâtre national Mohammed V, il ouvrira ses portes aux grandes légendes de la chanson arabe, en accueillant notamment le "Kayser" Kadim Al Sahir, figure de proue de la poésie chantée, ainsi que l’inoubliable Majda El Roumi, véritable icône de la musique arabe. A leurs côtés, les talentueux Wael Jassar, Ziad Bourji et Tamer Achour viendront enrichir cette programmation d’exception avec des prestations où émotion, passion et douce nostalgie se mêleront dans une parfaite harmonie.



Pour les passionnés de la musique marocaine, qu’elle soit moderne ou populaire, la scène de Salé mettra en lumière une palette d’artistes incarnant la diversité du paysage musical marocain. Il s’agit notamment de l’ambassadeur de l’art d'Al Aïta Hajib et des figures confirmées du Chaabi, R&B, pop et Rap comme Daoudi, Adil Miloudi, Zakaria Ghafouli, Kaoutar Berrani, 7-Toun, Cravata, Duke, Draganov…



Sans oublier les sonorités africaines et afro-caribéennes, mises à l’honneur sur la scène Bouregreg. Des artistes de renom tels que Burning Spear, Etuk Ubong, Yemi Alade, Salif Keita, Cheikh Lô, Julian Marley ou encore De La Soul y feront résonner des rythmes puissants, ancrés dans les héritages musicaux du continent et d’ailleurs.



Vingt ans après sa création, le Festival Mawazine-Rythmes du Monde, placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, s’apprête à écrire une nouvelle page de son histoire. Du 20 au 28 juin, les scènes de Rabat et Salé vibreront à l’unisson au rythme d’une programmation particulièrement alléchante.



Avec plus de 2 millions de festivaliers pour chacune de ses dernières éditions, Mawazine est considéré comme le deuxième plus grand événement culturel au monde. Cette année encore, l’aventure promet d’être grandiose… Alors soyez au rendez-vous !



Par Imane Brougi (MAP)