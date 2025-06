Le patrimoine musical philippin à l'honneur

50ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Maroc-Philippines

17/06/2025

L'ambassade des Philippines à Rabat a organisé lundi une performance musicale mettant à l'honneur le patrimoine musical philippin, en commémoration du 50ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les Philippines et le Maroc.



Présenté par le groupe philippin d'arts de la scène Kontemporaryong Gamelan Pilipino (Kontra-GaPi), ce show musical haut en couleur a offert un aperçu du spectacle que le groupe animera à la salle Bahnini à Rabat, dans l'optique de faire découvrir aux Marocains la richesse de la culture philippine.



Dans une déclaration à la MAP, l’ambassadeur des Philippines au Maroc, Leslie J. Baja, a mis en avant le rôle de la culture dans le rapprochement entre les deux pays et le renforcement des liens qui les unissent, se félicitant de l'excellence des relations bilatérales fondées sur la coopération et l'amitié entre les deux peuples.



"A travers ce spectacle, nous souhaitons créer un pont culturel entre nos deux pays et mettre en avant les similitudes existantes entre les cultures philippine et marocaine, tout en donnant envie aux Marocains de venir visiter les Philippines et découvrir notre richesse culturelle", a-t-il relevé. De son côté, la conseillère politique et consule de l'ambassade des Philippines à Rabat, Rapunezl Acop, a fait observer que la performance proposée par Kontra-GaPi vise à mettre en lumière l'importance de la culture en tant que vecteur de rapprochement fort qui unit les peuples.



Dans ce sens, Mme Acop a souligné que les peuples marocain et philippin partagent une culture et des traditions communes.



Pour sa part, Pedro Abraham, professeur d'études artistiques à l'Université des Philippines à Manille, a fait remarquer que la performance offerte par son groupe, qui allie parfaitement tradition et modernité, permet aux Marocains de découvrir la richesse culturelle des Philippines tout en leur donnant l'occasion de déceler les ressemblances interculturelles.



Jouant sur des instruments traditionnels issus des différentes régions des Philippines, les 12 membres de Kontra-GaPi ont fait montre d'une maîtrise parfaite du langage musical, le temps d'une performance haute en couleur alliant subtilement musique, danse et chant.

La troupe, forte de sa sensibilité artistique et de sens créatif, a su gratifier l'assistance d'un show célébrant le patrimoine musical philippin dans toute sa splendeur.



Kontemporaryong Gamelan Pilipino, connu sous le mon Kontra-GaPi, est un groupe de musique et de danse philippines qui s'inspire des racines asiatiques et indigènes des cultures locales et sud-est asiatique. La troupe est actuellement en tournée au Maroc pour célébrer le 127e anniversaire de l'indépendance des Philippines et le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.