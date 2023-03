Phosphate : Hausse de la valeur des exportations de 3,8% en janvier

27/03/2023

La valeur des exportations du phosphate brut s'est accrue de 3,8% durant le mois de janvier 2023, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF). "Au titre du mois de janvier 2023, la hausse du prix moyen à l'export de phosphate brut, en glissement annuel, s'est maintenu, favorisant un accroissement de la valeur de ses exportations de 3,8%", indique la DEPF dans sa récente note de conjoncture.



En revanche, les ventes à l'étranger des dérivés de phosphates se sont repliées, en valeur, de 42,8% à fin janvier 2023, sous un effet conjoint prix et volume, après une hausse exceptionnelle de 159,8% un an auparavant, relève la même source. En conséquence, le chiffre d'affaires à l'export du groupe OCP a reculé de 38,6% à fin janvier 2023, après +151,9% l'année précédente.



Par ailleurs, la valeur des expéditions de la rubrique "autres extractions minières" s'est raffermie de 29,2%.