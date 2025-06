Habitat : le financement participatif s'établit à 26,2 MMDH à fin avril

04/06/2025

Le financement participatif destiné à l'habitat, sous forme notamment de "Mourabaha immobilière", a poursuivi sa progression et s'est établi à 26,2milliards de dirhams (MMDH) à fin avril, après 22,5MMDH une année auparavant, selon Bank Al-Maghrib (BAM).



Ce financement a ainsi affiché une hausse de 16,6% comparativement à fin avril 2024, indique BAM dans son récent tableau de bord "Crédits - Dépôts bancaires".



Concernant les accordés aux ménages ont enregistré une hausse annuelle de 2,6%, en lien principalement avec la hausse de 2,5% des prêts à l'habitat et de 2,7% de ceux à la consommation, fait savoir la même source.



Par ailleurs, l’enquête de conjoncture de BAM indique que l’accès au financement bancaire, au premier trimestre 2025 (T1-2025), a été jugé "normal" par 84% des industriels et "difficile" par 10% d’entre eux.



En outre, le coût du crédit aurait été en stagnation selon 73% des entreprises et en baisse selon 21%.



Au T1-2025, les taux appliqués aux nouveaux crédits se sont repliés, d’un trimestre à l’autre, de 9 pb à 5,17%. Ils se sont établis à 4,96% pour les grandes entreprises (GE) et à 5,61% pour les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME).