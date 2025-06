Commerce et investissement : Le Maroc, un partenaire de plus en plus important pour le Royaume-Uni

04/06/2025

Le ministère britannique des Affaires étrangères (FCDO) a souligné, lundi, la détermination du Royaume-Uni à renforcer davantage les relations économiques avec le Maroc, «un partenaire de plus en plus important en matière de commerce et d’investissement ».



La visite effectuée à Rabat par le ministre des Affaires étrangères, David Lammy, a été l’occasion de conclure une série d’accords ambitieux visant à approfondir la coopération économique entre les deux pays, alors que les échanges bilatéraux dépassent déjà les 4 milliards de livres sterling par an, a dit le FCDO dans un communiqué.



Selon M. Lammy, cité dans le document, le déplacement à Rabat avait pour objectif de favoriser de nouvelles relations commerciales entre le Royaume-Uni et le Maroc, affirmant que la croissance et la prospérité formeront la base des relations de Londres avec Rabat.



Pour sa part, le ministre d'Etat chargé du commerce, Douglas Alexander, a indiqué que le Maroc est «un partenaire commercial et d’investissement de plus en plus important pour le Royaume-Uni», rapporte la MAP.



Rappelant que la croissance économique reste la priorité du gouvernement britannique, M. Alexander a assuré que le renforcement des relations avec des pays comme le Maroc ouvrira la voie à de nouvelles opportunités, soutenant les entreprises britanniques et créant des emplois.



Cette dynamique s’est traduite par l’annonce d’une série d’accords bilatéraux destinés à renforcer la collaboration dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment l’eau, les infrastructures portuaires, la logistique intelligente et les technologies vertes.



A titre d’exemple, le FCDO a mentionné un accord de coopération d’une valeur de 200 millions de livres destiné à promouvoir l’expertise britannique en matière de gestion durable de l’eau et de développement d’infrastructures portuaires modernes.



Le domaine du sport constitue également un axe central de cette coopération, notamment dans le cadre des préparatifs de la Coupe du monde de football 2030. Dans ce sens, le Royaume-Uni entend contribuer au développement d’infrastructures sportives durables au Maroc.



Par ailleurs, le FCDO a fait état d’une « coopération plus étroite » entre le Royaume-Uni et le Maroc sur les questions de la migration et de la lutte contre le terrorisme, ainsi que d’un engagement commun à faire face à la pénurie d’eau et au changement climatique, en vue de renforcer la sécurité et de favoriser une croissance verte partagée.



La visite du chef de la diplomatie britannique s’inscrit dans le programme gouvernemental de redynamisation des relations avec les pays africains, fondé sur une approche réaliste et progressiste.



Il s’agit d’établir de véritables partenariats reposant sur le respect mutuel dans des domaines clés tels que le commerce, l’investissement, la sécurité et la lutte contre les causes profondes de l’immigration clandestine, souligne le ministère.