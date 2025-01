Patrice Motsepe: La CAN Maroc-2025 sera la meilleure dans l’histoire de la compétition

29/01/2025

La Coupe d’Afrique des nations (CAN) Maroc-2025 sera "la meilleure dans l’histoire" de la compétition, a indiqué le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe.



«La CAN 2025 au Maroc sera la plus réussie et la plus passionnante dans l’histoire du tournoi», a-t-il affirmé lors de la cérémonie du tirage au sort de la phase finale de la CAN.



Le responsable africain a réitéré, à cet égard, ses remerciements à SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, pour la Haute sollicitude dont le Souverain ne cesse d’entourer le football en Afrique, ainsi que le gouvernement et le peuple marocain. Après avoir souligné que le football joue un rôle crucial dans l’unification des peuples, M. Motsepe a indiqué que le football, en tant que sport populaire, touche les sentiments et les émotions, considérant que le football africain ne cesse de gagner en notoriété jour après jour.



Il a rappelé, dans ce sens, l’épopée des Lions de l’Atlas au Mondial-2022, quand ils se sont hissés en demi-finale, un exploit qui restera gravé dans la mémoire de l’ensemble des Africains.