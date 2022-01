Patrice Beaumelle: Un match référence

21/01/2022

"Ce soir je pense qu'on a gagné avec la manière. Sur les trois matches, le premier match on gagne sans y mettre la manière, le deuxième on y met les ingrédients mais on ne gagne pas. Et ce soir, soirée pleine (...) Il y a eu de la manière, du coeur, de l'envie et puis je crois de la détermination à finir nos actions (...) Ce n'était pas un match facile - le résultat peut-être (3-1, NDLR) - mais ce n'était pas un match facile.



Si on avait laissé les +Fennecs+ revenir, ç'aurait été compliqué. Donc bravo dans l'état d'esprit, dans la manière, dans beaucoup de choses. Je vais m'en servir comme match référence."