Sérieux test tunisien pour le Onze national

05/06/2025

Le Onze national affrontera, ce vendredi à partir de 20 heures au Grand stade de Fès, son homologue tunisien en match amical entrant dans le cadre de la préparation des deux sélections aux prochaines échéances officielles.



Une confrontation qui servira de test grandeur nature pour le staff technique du Onze national en vue de voir à l’œuvre les internationaux convoqués pour cette double date FIFA du mois de juin. A ce propos, l’EN devra faire sans quelques éléments cadres comme Nayef Aguerd, Noussair Mazraoui ou encore Brahim Diaz, suppléé à la dernière minute par le sociétaire de l’ASFAR, Amine Zouhzouh qui devrait fêter sa première cape.



Outre les absences confirmées, il y a le cas d’Abdessamad Ezzalzouli, incertain, des forfaits qui devraient être exploités à bon escient par le sélectionneur national Walid Regragui qui aura à monter un groupe en mesure de faire bonne figure et rendre une copie rassurante face à un adversaire de standing relevé sur la scène africaine.



Après le test tunisien, l’équipe nationale jouera un second match amical face au Bénin, le 9 courant à 20 heures, toujours au Complexe de Fès qui a rouvert ses portes après des travaux de rénovation.



A rappeler que le Onze national a déjà assuré sa qualification aux phases finales du Mondial 2026 et se met d’ores et déjà en mode CAN, compétition qui se déroulera aux mois de décembre et janvier prochains sur les pelouses marocaines. Et pour ce rendez-vous, l’objectif se veut des plus clairs : la consécration en vue d’ajouter, enfin, une seconde ligne au palmarès de la sélection A.



Dans cette Coupe d’Afrique des nations, le Maroc a été retenu tête de série du groupe A et croisera le fer avec les équipes nationales des Comores, du Mali et de la Zambie.



T.R