Gianni Infantino : Le Mondial U17, un rendez-vous majeur qui fera rayonner le football féminin

05/06/2025

La Coupe du monde U17 (Maroc-2025) constitue un rendez-vous majeur qui fera rayonner le football féminin, africain et arabe en l'occurrence, a indiqué le président de la FIFA, Gianni Infantino.



"Le Maroc ne cesse de multiplier les succès, démontrant à chaque fois sa capacité à assurer la réussite des échéances sportives d'envergure", s'est félicité le président de la FIFA dans une vidéo projetée à l'occasion du tirage au sort de cette édition, effectué mercredi au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora.



Gianni Infantino a, dans ce sens, relevé que l'instance faîtière du ballon rond mondial entend capitaliser sur l'expérience et l'expertise du Royaume pour faire rayonner le football féminin africain et arabe.



Le Maroc, "pays fabuleux et terre de football, est le premier pays africain à abriter cette Coupe du monde", s'est-il réjoui, tout en mettant en avant l'importance de cette compétition qui permettra de dénicher les meilleures jeunes joueuses à travers le monde, en leur donnant la précieuse opportunité de montrer tout leur talent.



Pour sa part, le président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, a, d'emblée, souhaité la bienvenue au Maroc, "terre d'hospitalité, de civilisation et de prospérité", aux 24 sélections qui prendront part à cette édition du Mondial.



Dans une allocution de circonstance, il a souligné que le Complexe Mohammed VI de football qui a abrité le tirage au sort est une "enceinte sportive emblématique qui incarne le développement exceptionnel que connaît le Maroc, sous le règne de SM le Roi Mohammed VI".

Le président de la FRMF a également relevé que ce joyau sportif traduit l'intérêt particulier qu'accorde le Souverain aux sportifs, jeunes en l'occurrence.



M. Lekjaa a, dans ce même sillage, mis en avant la place qu'occupe la femme dans la sphère sportive nationale, notant que la promotion de l’égalité et de la parité demeure fondamentale dans le processus de développement du Royaume.



De son côté, le directeur de la sous-division Tournois de la FIFA, Jaime Yarza, a mis en avant l'expérience accumulée par le Maroc dans l'organisation des grands événements sportifs, ainsi que la passion des Marocains pour le football "raisons pour lesquelles le Royaume a été choisi pour organiser les cinq prochaines éditions du Mondial féminin U17".

"Nous sommes sûrs que le Maroc mettra tout en œuvre pour assurer le succès de cet événement", a-t-il mis en évidence.



Dans ce contexte, M. Yarza a qualifié d'"exceptionnelles" les infrastructures au Maroc. "Les infrastructures sont modernes et professionnelles. Le Maroc n'a désormais rien à envier aux grands pays européens", a-t-il dit.

Le tirage au sort a placé le Maroc dans un groupe relevé. Les Lioncelles de l'Atlas ont hérité du Brésil, de l'Italie et du Costa Rica.



Cette compétition, qui aura lieu du 17 octobre au 8 novembre 2025, comptera, pour la toute première fois, 24 équipes contre 16 lors des éditions précédentes.

En plus de l'édition 2025, le Maroc accueillera également les quatre éditions suivantes (jusqu'en 2029).



Ci-dessous la composition des groupes :



Groupe A : Maroc, Brésil, Italie, Costa Rica

Groupe B : Corée du Nord, Mexique, Cameroun, Pays-Bas

Groupe C : Etats-Unis, Equateur, Chine, Norvège

Groupe D : Nigeria, Canada, France, Samoa

Groupe E : Espagne Colombie, Corée, Côte d’Ivoire

Groupe F : Japon, Nouvelle-Zélande, Zambie, Paraguay.