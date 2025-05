Participation du Maroc à la réunion sur l'Observatoire arabe pour l’autonomisation économique des femmes

02/05/2025

La Ligue des Etats arabes a tenu, mercredi au Caire, une réunion au niveau des représentants permanents, consacrée à l'examen du plan exécutif pour le lancement de l’Observatoire arabe pour l'autonomisation économique de la femme, avec la participation des représentants des pays arabes, dont le Maroc.



Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution adoptée lors de la 33e session du Conseil de la Ligue des Etats arabes au niveau du Sommet, tenue au Royaume de Bahreïn, sur la base de la décision n°18 de la 43e réunion du Comité ministériel de la femme arabe, relative à l’initiative des Emirats Arabes Unis pour la création de cet Observatoire.



Le Royaume du Maroc a été représenté à cette réunion par son ambassadeur au Caire et représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue des Etats arabes, Mohamed Aït Ouali.



A cette occasion, la secrétaire générale adjointe et cheffe du secteur des affaires sociales à la Ligue des Etats arabes, Haifa Abu Ghazala, a salué l’initiative de création de l’Observatoire, ainsi que les efforts déployés en vue de sa mise en œuvre selon une vision arabe commune, visant à soutenir la femme arabe et à favoriser la durabilité économique.



Mme Abu Ghazala a souligné que la Ligue des Etats arabes accorde une importance prioritaire à l’autonomisation économique et sociale des femmes, considérée comme un levier essentiel pour soutenir divers domaines de développement, notamment les systèmes de protection sociale, la sécurité alimentaire ainsi que la paix et la sécurité.



Dans ce contexte, a-t-elle rappelé, la Ligue des Etats arabes a entrepris plusieurs démarches pour réduire l’écart économique entre les genres, considérant cet objectif comme une priorité régionale.



La Ligue a ainsi adopté une vision intégrée, visant l’autonomisation économique, sociale, institutionnelle, politique et juridique de la femme arabe, notamment à travers l’adoption, au niveau du Sommet arabe, de la Déclaration ministérielle sur "L’équité et l’égalité entre les genres au service d’une durabilité de développement et de l’environnement : Agenda du développement de la femme arabe (2023-2028)", a-t-elle ajouté.



Par ailleurs, le Secrétariat général de la Ligue a élaboré un cadre stratégique soutenu par un plan d’action de mise en œuvre du programme régional pour l’autonomisation économique et sociale de la femme dans la région arabe pour la période 2025-2028, traduisant ainsi cette vision dans les faits.