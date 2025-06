Hommage à Moulay Abdelhafid Amazigh

13/06/2025

Le Conseil franco-marocain des ingénieurs et scientifiques organise une conférence exceptionnelle en hommage à Moulay Abdelhafid Amazigh, membre du Conseil d’administration, à l’occasion de ses quatre-vingts ans.



Cette conférence, intitulée «Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et transformation des organisations : enjeux et perspectives», se tient ce samedi 14 juin 2025 à 10h00, dans la Salle Vendôme – MINES Paris PSL, située au 60 boulevard Saint-Michel, Paris (RER B Luxembourg).



Dans un contexte où les entreprises sont de plus en plus appelées à repenser leurs modèles afin d’intégrer les impératifs sociaux, environnementaux et éthiques, cette conférence-débat sera animée par Khalid Saad Zaghloul, expert en RSE, diplômé de Cambridge Business School, Harvard Business School et ESSEC Business School. Il y abordera les bonnes pratiques, les défis et les leviers d’une transformation responsable, le poids croissant de la régulation ainsi que les distorsions internationales résultant des récentes élections américaines.



Cette conférence, riche en échanges et en perspectives, sera également l’occasion de rendre un hommage sincère à une figure marquante, au parcours remarquable et à l’engagement indéfectible au service de notre institution.



Moulay Abdelhafid Amazigh a eu un parcours professionnel exceptionnel. Il fut l’un des cadres supérieurs les plus respectés de la communauté marocaine à l’étranger. Il a exercé les fonctions de directeur au sein d’une banque anglo-américaine à Paris, avant de fonder son propre cabinet d’audit, qui a collaboré avec de grandes entreprises françaises et marocaines.



Proche du regretté Abderrahmane El Youssoufi, ancien Premier ministre du Maroc, il a également été secrétaire national à Paris et président du Cercle des amis de Bahi.