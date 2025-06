Le Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des conseillers déplore la modicité des orientations des secteurs de l’agriculture et de l’enseignement

13/06/2025

La persistance de la fraude ne fait que vider le diplôme du Baccalauréat de sa teneur académique en le transformant en un simple document formel

La déperdition du cheptel national n’affecte pas seulement la sécurité

alimentaire mais également la souveraineté nationale dans un secteur vital et stratégique

A la veille, au lendemain et surlendemain de l’Aïd El Kebir, la viande ovine mais aussi bovine a totalement disparu des étals des grandes surfaces ! Absurde et inouï, que s’est-il passé ?Cette pénurie, ce manque quant au quotient des ménages trouve purement et simplement son explication dans les manœuvres frauduleuses d’une bande d’intermédiaires-Chenaka dans le langage populaire marocain-opportunistes et avides de gain facile.Tout au long de la semaine entourant la fête, la pénurie s’installe et quand bien même on arrive à en trouver, la démesure et les prix exorbitants rebutent les ménages tant les tarifs dépassent l’entendement…Cela a, en tout état de cause, dominé les discussions dans la Chambre des conseillers lors de la séance des questions orales. En effet, lors de la séance des questions orales dans ladite institution parlementaire, Boubker Aâbid, membre du Groupe socialiste-Opposition ittihadie, a adressé des critiques opportunément acerbes au gouvernement traitant la politique de protection et de préservation du cheptel national d’un échec gravissime.Le conseiller ittihadi a considéré, à ce propos, que la crise en question, impactant lourdement le potentiel du cheptel traduit clairement une défaillance notoire de l’action supposée préserver ce potentiel vital, en rappelant que le cheptel national, qui a toujours constitué un levier considérable de l’économie de l’élevage et un fondement considérable de l’économie de l’élevage rural, est d’ores et déjà menacé d’un anéantissement total, du fait précisément de l’absence de toute vision claire et de toute politique efficiente en la matière.Le conseiller parlementaire uspéiste a souligné, à ce propos que la déperdition du cheptel national n’affecte pas seulement la sécurité alimentaire des Marocains mais affecte également la souveraineté nationale dans un secteur vital et stratégique, tout en indiquant que cette déchéance attient des niveaux inédits occasionnant l’incapacité du gouvernement d’assurer la disponibilité des ovins de l’Aïd en dépit des subventions fortuites et vaines selon les déclarations mêmes du ministre chargé du budget.Le parlementaire, membre du groupe d’opposition ittihadi, n’a pas manqué de rendre hommage à l’intervention Royale, par ailleurs pertinente appelant les Marocains à s’abstenir d’égorger, cette année, les moutons, …estimant que cette Haute orientation a permis d’éluder une réelle catastrophe, ajoutant que l’Intervention Royale suscite des interrogations percutantes quant à l’utilité opportune d’un gouvernement-incapable de protéger les richesses nationales, d’assurer la sécurité alimentaire des citoyens et de mettre en œuvre une stratégie nationale ambitieux à même de préserver le cheptel national…D’autre part, dans une seconde intervention, le conseiller parlementaire membre du Groupe socialiste-Opposition ittihadi Boubker Aâbid a abordé l’état du climat général ayant marqué le déroulement de la session ordinaire de l’examen national ordinaire du baccalauréat, marqué, selon lui, par l’appréhension des comportements frauduleux lors des épreuves en question, soulignant que l’examen en question n’est plus seulement un test d’évaluation scolaire mais loin une échéance nationale reflétant la crédibilité de l’ensemble du système scolaire.Là-dessus, le conseiller parlementaire Aabid a noté que cet examen auquel ont pris part environ 495 milles candidats dont 110 milles candidats libres, a été entaché par l’enregistrement de 2769 cas de fraude, estimant que ces données statistiques sont vraiment « inquiétantes », avérant, pour lui l’échec de l’approche contraignantes…Par ailleurs, l’intervention du conseiller parlementaire ittihadi, s’est également focalisée sur ce qu’il qualifie de « culture parallèle » mettant en péril l’un des piliers de l’école marocain, alertant que « la persistance de la fraude ne fait que vider le diplôme du Baccalauréat de sa teneur académique en le transformant en un simple document formel ne reflétant point les compétences réelles, affectant par ailleurs la pertinence du principe de l’égalité des chance !!! (…)