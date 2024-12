Nador : Atelier de sensibilisation sur les défis du changement climatique dans le littoral méditerranéen

09/12/2024

Le Centre de perspective environnementale pour l'information et le développement durable a organisé, samedi à Nador, un atelier de sensibilisation sur les défis du changement climatique, notamment au niveau du littoral méditerranéen.



Organisé à l’occasion de la journée internationale du climat, en partenariat avec l’Association marocaine des sciences régionales (AMSR) et le Centre d’éducation environnementale et de développement durable à Nador, cet atelier vise à informer sur les impacts potentiels de l’élévation du niveau de la mer, notamment en Méditerranée, à échanger sur les stratégies d’adaptation ainsi qu’à promouvoir les mesures pratiques pour protéger le littoral.



Il s’agit également de préserver l’écosystème marin et côtier, de renforcer la résilience des communautés face aux risques climatiques, ainsi que d’impliquer les acteurs locaux concernés à travers la promotion de la coopération entre les autorités locales, les organisations non gouvernementales, les chercheurs, les médias, les entreprises et la société pour une gestion efficace des risques climatiques.



A cet égard, les intervenants ont souligné l’importance d’informer et de sensibiliser à la nécessite de renforcer la résilience des communautés et des infrastructures sur le littoral méditerranéen marocain face aux défis climatiques à venir.



Ils ont également mis en avant, durant cet atelier placé sous le thème « l’action climatique : notre responsabilité et non un choix », le rôle des médias, notamment les médias environnementaux, dans la sensibilisation de la société sur le changement climatique.



S’exprimant à cette occasion, le président du Centre de perspective environnementale pour l'information et le développement durable, Mohammed Tafraouti, a noté que les médias environnementaux, en plus de leur rôle dans la sensibilisation sur les enjeux environnementaux, favorisent également le débat sur les questions climatiques, promeuvent leur acceptation auprès de l'opinion publique et encouragent le développement des politiques environnementales.



Il a ajouté que la couverture médiatique du changement climatique, de ses caractéristiques et de ses conséquences est essentielle pour que la société puisse prendre des décisions réfléchies et responsables face à cette problématique complexe, soulignant que le rôle des médias prend une importance considérable, non seulement en termes quantitatifs (combien d'informations sont diffusées), mais également en termes qualitatifs (comment ces informations sont rapportées).



"Il est crucial d'encourager le dialogue entre les scientifiques et les médias, en sortant les chercheurs de leur isolement académique et en simplifiant les données scientifiques contenues dans les rapports et études", a par ailleurs précisé M. Tafraouiti, notant que les journalistes doivent être intégrés à toutes les étapes des négociations, des sommets et des conférences pour acquérir une compréhension approfondie des enjeux et pouvoir rapporter les informations de manière créative et indépendante.



De son côté, le président de l’AMSR, Abdellatif Khattabi, a indiqué que le changement climatique, un des principaux défis environnementaux mondiaux actuels, impacte de manière significative les écosystèmes et les communautés humaines, ajoutant que parmi les menaces majeures figure l'élévation du niveau de la mer, qui représente un danger sérieux pour les zones littorales, de par les risques importants d’inondations.



Cette élévation entraîne également plusieurs effets néfastes, tels que l'érosion des côtes, la hausse et l’aggravation des inondations, , a-t-il poursuivi, soulignant que les communautés dépendantes des littoraux pour leurs activités économiques, telles que la pêche, le tourisme et l'agriculture, font face à la menace de perdre leurs ressources naturelles et leurs infrastructures.

Et d’ajouter que l'élévation du niveau de la mer constitue un défi majeur nécessitant une réponse mondiale concertée de la part des gouvernements, des centres de recherche et des communautés locales, qui doivent collaborer pour développer des solutions innovantes et durables, pour protéger les littoraux et pour assurer la pérennité de la vie dans ces régions pour les générations futures.



Au programme de cette journée, des tables rondes et des débats sur les impacts du changement climatique sur le littoral méditerranéen, sur les solutions potentielles pour faire face à ces enjeux, ainsi qu’une visite de terrain du littoral de Nador.