Mukesh Ambani. Plus grande fortune d'Asie

17/07/2024

Avec une fortune estimée à 123 milliards de dollars par le magazine Forbes, Mukesh Ambani, l'un des hommes les plus puissants d'Asie, incarne le poids économique croissant de l'Inde

L'homme le plus riche d'Asie, Mukesh Ambani, qui a organisé la semaine dernière un mariage grandiose à Bombay, a transformé en deux décennies le géant de la pétrochimie dont il a hérité en un empire mondial allant du pétrole, aux télécommunications, en passant par la distribution et le luxeUn mariage somptueux a célébré l'union de son plus jeune fils Anant avec Radhika Merchant, l'occasion pour le magnat de montrer sa place en tête des entrepreneurs du pays.L'événement a été précédé par plusieurs soirées de gala extravagantes réunissant des invités triés sur le volet, de l'élite politique, financière et culturelle mondiale.Parmi les heureux invités, on comptait le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, Bill Gates de Microsoft et la fille de l'ancien président américain Donald Trump, Ivanka, avec le spectacle assuré par des stars telles que Rihanna, Katy Perry et Justin Bieber.Avec une fortune estimée à 123 milliards de dollars par le magazine Forbes, Mukesh Ambani, l'un des hommes les plus puissants d'Asie, incarne le poids économique croissant de l'Inde.Né en 1957, le futur milliardaire a grandi à Bombay, où son père Dhirubhai gérait une usine de fils qui lui a valu le surnom de "prince du polyester". Quand son fils a rejoint l'entreprise familiale en 1981 après, avoir abandonné un MBA à l'Université de Stanford, l'entreprise - qui portait alors le nom de Reliance - se développait rapidement.Dhirubhai a confié à son fils de 24 ans la construction de la première méga-usine pétrochimique du groupe en Inde, après lui avoir dit selon les médias: "Je ne vais pas vraiment te tenir la main (...) ni te materner pour ce projet". "Si tu y arrives, très bien, si tu ne peux pas le faire, nous trouverons quelqu'un d'autre". "Mon père a vraiment pris un risque avec moi", a assuré Mukesh Ambani dans une interview télévisée en 2002.Le père, un ancien pompiste, préparait Mukesh et son plus jeune fils Anil à reprendre son empire, lorsqu'il est décédé subitement en 2002 sans laisser de testament.Sa mort a déclenché une guerre entre les deux frères, forçant leur mère Kokilaben à négocier un accord qui a divisé en deux le conglomérat de plusieurs milliards de dollars.Mukesh Ambani a hérité des entreprises de l'ancienne économie, le pétrole, le gaz et la pétrochimie, tandis que son jeune frère a pris le contrôle des fournisseurs d'électricité, des télécommunications et des finances.Au moment de la scission du groupe en 2006, de nombreux analystes pensaient qu'Anil - sportif, féru de technologie et marié à une ancienne star de Bollywood - avait hérité de la partie la plus profitable.Mukesh, en revanche, était perçu comme un homme minutieux, se cachant des médias et un père de famille traditionnel, dont l'épouse Nita avait été choisie pour lui par ses parents.Mais dès 2019, il ne faisait aucun doute que les entreprises de Mukesh avaient prospéré alors que celles de son frère s'effondraient.Ce triomphe a été d'autant plus savoureux qu'il s'est fait au détriment de l'entreprise de télécommunications d'Anil, Reliance Communications, quand Mukesh a déclenché une guerre des prix dans le secteur en lançant son propre réseau mobile, Reliance Jio, en 2016.En quatre ans, il a fait de Jio le plus grand opérateur mobile du pays, écrasant la concurrence avec une politique de prix agressive.Reliance Communications, comme plusieurs autres concurrents, a vu ses bénéfices fondre, et Anil, déclaré en faillite en 2019 a dû demander de l'aide à son frère aîné pour rembourser ses dettes afin d'éviter la prison.Les ambitions de Mukesh Ambani ne se sont pas arrêtées aux télécoms.Il a exploité l'énorme base d'abonnés de Jio pour lancer des activités de e-commerce en 2020, défiant les géants mondiaux Amazon et Walmart en proposant notamment des marques de luxe.En février, Reliance et Walt Disney ont annoncé la fusion de leurs activités dans les médias en Inde, qui crée un mastodonte valorisé à 8,5 milliards de dollars avec une audience de 750 millions d'Indiens.A mesure que sa richesse a grandi, sa notoriété a aussi pris de l'ampleur. Symbole de sa richesse, sa nouvelle maison - un gratte-ciel de luxe de 27 étages à Bombay dont la construction aurait coûté plus d'un milliard de dollars - lui a fait gagner le surnom de "maharaja des temps modernes".Le mariage de sa fille Isha, dans un palais au bord d'un lac, avec un concert de Beyoncé et des dizaines de stars de Bollywood, avec une facture estimée à 100 millions de dollars, avait déjà suscité des critiques pour son extravagance.Mukesh Ambani a critiqué l'approche occidentale de la philanthropie qui encourage les riches à donner une partie de leur fortune. "Je crois fondamentalement que ce type de charité va contre l'émancipation", a-t-il déclaré en 2011. "Cela augmente la dépendance des gens, réduisant leur esprit d'initiative et d'entreprise".