Le mariage de Jeff Bezos, point d'orgue d'une transformation

25/06/2025

Côté vie privée, très discret pendant des décennies, Jeff Bezos se montre beaucoup plus régulièrement face aux caméras et aux photographes depuis cinq ans

Le couple Bezos-Sanchez est devenu un habitué des tapis rouges et autres événements mondains, mais aussi des lieux prisés des célébrités, des Oscars au Festival de Cannes, en passant par "Saint-Barth"

Le fondateur d'Amazon Jeff Bezos a connu une métamorphose depuis sa rencontre avec Lauren Sanchez, qu'il va épouser cette semaine à Venise, devenant un membre éminent de la jet-set quand il était jadis un modèle de discrétion.Leur histoire a commencé sur un air de scandale, amorcée alors que chacun était marié, Jeff Bezos depuis plus d'un quart de siècle à MacKenzie Scott.En janvier 2019, celui qui était alors l'homme le plus riche du monde annonce sa séparation, tandis que Lauren Sanchez demande officiellement le divorce de l'agent hollywoodien Patrick Whitesell en avril.L'hebdomadaire à sensation National Enquirer publie, fin janvier 2019, des SMS passionnés échangés entre Jeff Bezos et Lauren Sanchez et remontant au printemps 2018.A 55 ans, l'ingénieur diplômé de Princeton est aussi à un tournant de sa vie professionnelle, prêt à passer la main à la tête d'Amazon à Andy Jassy, intronisé directeur général en juillet 2021.Jeffrey Preston Jorgensen, de son nom de naissance (il prendra plus tard le patronyme de son beau-père), reste président exécutif du géant du commerce en ligne, mais n'est plus impliqué dans le quotidien d'Amazon.L'entrepreneur a expliqué s'être mis en retrait pour privilégier la startup aérospatiale Blue Origin, qui a pris du retard sur son concurrent SpaceX mais qui a néanmoins réussi la première mission de son lanceur New Glenn en janvier 2025.Il souhaitait également consacrer davantage de temps à ses oeuvres caritatives et a créé, en février 2020, le Earth Fund, un fonds destiné à lutter contre le changement climatique et qu'il a doté, en 2021, de 10 milliards de dollars.Plutôt identifié comme démocrate, Jeff Bezos a semblé effectuer, depuis la campagne présidentielle américaine de 2024, un repositionnement similaire à celui opéré par le PDG de Meta, Mark Zuckerberg.En octobre, il a interdit au Washington Post - quotidien qu'il a racheté en 2013 - de soutenir un candidat à la présidentielle. Puis en février, il a lancé une refonte des pages opinion, désormais dédiées à des tribunes favorables aux "libertés individuelles" et à "l'économie de marché".Côté vie privée, très discret pendant des décennies, au point que les prénoms et les âges de trois de ses quatre enfants n'ont jamais été rendus publics, Jeff Bezos se montre beaucoup plus régulièrement face aux caméras et aux photographes depuis cinq ans.Le couple Bezos-Sanchez est devenu un habitué des tapis rouges et autres événements mondains, mais aussi des lieux prisés des célébrités, des Oscars au Festival de Cannes, en passant par "Saint-Barth".Dans le même temps, Jeff Bezos, aujourd'hui âgé de 61 ans, a troqué les tenues passe-partout et les costumes sombres pour des polos moulants.Lauren Sanchez a posté, en 2023, une photo de lui en maillot de bain à bord de son yacht.Sa relation avec Jeff Bezos a propulsé sur le devant de la scène cette ancienne journaliste de télévision de 55 ans, passée par l'émission people Extra et par la matinale de l'antenne locale de Fox à Los Angeles.Cette mère de quatre enfants est aussi une femme d'affaires. Elle a fondé en 2016 une société spécialisée dans les tournages aériens, dont les services ont notamment été utilisés pour le film "Dunkerque" de Christopher Nolan."Ce milieu est dominé par les hommes", a-t-elle observé dans un entretien au magazine Hollywood Reporter, en 2017, "mais il n'y a rien de physique à piloter un hélicoptère. Il n'y a aucune raison pour que les femmes n'en soient pas."Pilote chevronnée, elle a participé en avril à un vol spatial affrété par Blue Origin, uniquement habité par des femmes, dont la chanteuse Katy Perry, une proche, attendue à son mariage.