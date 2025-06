Shai Gilgeous-Alexander, le MVP rejoint les légendes de la NBA

24/06/2025

Je me dis que je suis le meilleur joueur sur le parquet, et que je veux que tout le monde le sente. Je cherche l'équilibre entre le respect pour l'adversaire et le fait de n'avoir peur de personne

Le Canadien Shai Gilgeous-Alexander, MVP de la saison régulière, a conclu un triomphe total dimanche en portant le Thunder d'Oklahoma City à son premier titre NBA.A l'issue d'un succès 103-91 face aux Indiana Pacers, Shai Gilgeous-Alexander est devenu le premier MVP de saison régulière champion la même saison depuis Stephen Curry en 2015 avec les Golden State Warriors.Il rejoint ainsi un groupe de légendes de la ligue nord-américaine à avoir réussi la même performance, en plus de Curry: LeBron James, Tim Duncan, Shaquille O'Neal, Michael Jordan, Hakeem Olajuwon, Magic Johnson, Larry Bird, Moses Malone, Kareem Abdul-Jabbar, Willis Reed, Wilt Chamberlain et Bill Russell.Désigné MVP des finales, "SGA" est le premier joueur à la fois meilleur marqueur de la saison régulière, MVP de la saison et des finales depuis Shaquille O'Neal en 2000.Gilgeous-Alexander a mené le Thunder au titre avec des statistiques qui n'ont jamais faibli. Il a compilé en moyenne plus de 30 points lors des sept matches de la finale et lors des quatre tours de play-offs, après avoir été le meilleur marqueur de la saison régulière (32,7 points) où il avait propulsé le Thunder en tête des bilans (68 victoires - 14 défaites).Le Canadien âgé de 26 ans fait merveille avec son jeu explosif truffé de démarrages, coups de frein et changements de direction abrupts, qui lui permettent au choix d'attaquer le cercle ou de s'élever pour un tir à mi-distance qu'il maîtrise à la perfection.Bien que discret, "SGA" a pris conscience de son nouveau statut."Dans mon esprit, je me dis tous les soirs que je suis le meilleur joueur sur le parquet, et que je veux que tout le monde le sente. Je cherche l'équilibre entre le respect pour l'adversaire et le fait de n'avoir peur de personne. C'est comme cela que tu deviens un LeBron (James), un Kobe (Bryant), un Michael Jordan", dit-il dans un documentaire NBA "Pass the rock" ("Passer la balle").Né le 12 juillet 1986, Gilgeous-Alexander est originaire de Hamilton, dans la banlieue de Toronto, où cet ascète retourne chaque été pour y suivre un plan d'entraînement rigoureux, entre un gymnase local et les poids dans son garage, entouré d'amis fidèles.Le Canadien hérite des qualités physiques de sa mère Charmaine Gilgeous, coureuse de 400 m aux Jeux olympiques de Barcelone en 1992 pour l'île caribéenne d'Antigua-et-Barbuda, devenue travailleuse sociale aux revenus modestes."Peu importe à quel point la situation était mauvaise, si je devais crier ou pleurer j'attendais qu'ils (ses deux enfants) soient couchés", raconte-t-elle à ESPN.Avec son cousin Nickeil Alexander-Walker, joueur des Minnesota Timberwoles, SGA partage à l'adolescence ses rêves de NBA, sans faire partie des meilleurs Canadiens de sa génération.Avant de finir leur scolarité à la Hamilton Heights Christian Academy (Tennessee, Etats-Unis), Gilgeous-Alexander forge son identité de basketteur à la St. Thomas More Catholic Secondary School d'Hamilton, où son entraîneur lui apprend à se conduire sur un terrain tel un bolide qui changerait de vitesse.Après une année universitaire à Kentucky, il est drafté en 11e position en 2018 par les Charlotte Hornets et envoyé directement aux Los Angeles Clippers.En 2019, les Clippers le transfèrent à Oklahoma City avec Danilo Gallinari et de nombreux futurs choix de draft contre l'ailier All-Star Paul George, un échange choc qui vaut encore aujourd'hui de féroces moqueries aux Clippers, pour avoir bradé ce diamant brut.En Oklahoma, Gilgeous-Alexander rencontre son mentor Chris Paul, qui téléphone encore régulièrement à ce "junkie de basket", selon les mots du meneur douze fois All-Star.Avec le jeune effectif du Thunder et un entraîneur à peine plus âgé que ses joueurs, Mark Daigneault, Gilgeous-Alexander progresse chaque année et passe la barre des 30 points de moyenne par match lors de la saison 2022-2023.Avant et après les rencontres, le médaillé de bronze mondial avec le Canada en 2023 fait sensation avec un look moderne et soigné. "En grandissant, quand on quittait la maison on devait toujours bien s'habiller, être certain que son col était plié, que la chemise n'était pas froissée."A OKC, le joueur est rentré dans le coeur des fans: "SGA est super humble, il est le fils que l'on voudrait tous avoir", disait à l'AFP au début des finales Chris (40 ans), et abonné au Thunder depuis 2008, en posant devant une fresque en hommage au champion.