Mondial 2022. Le rendez-vous à ne pas rater

Gérer habilement la première manche depuis Kinshasa pour finir en apothéose à Casablanca

24/03/2022

C’est aujourd’hui à partir de 16 heures que le Onze national croisera le fer, au stade des Martyrs à Kinshasa, avec son homologue congolais, et ce pour le compte du match aller de la double confrontation barrage qualificative pour le Mondial FIFA-Qatar 2022.



Une opposition, qui revêt une importance capitale que le contingent dépêché, ne doit absolument pas rater. Sur place depuis mardi dernier, l’EN a pu effectuer trois séances d’entraînements en vue de peaufiner les ultimes réglages, sauf que les conditions de séjour et de préparation ne prêtaient pas au satisfecit total dans la mesure où l’équipe a été victime d’intimidations perpétrées par des dizaines de supporteurs des Léopards. Ce qui a amené l’instance fédérale marocaine à saisir la CAF pour protester contre ce genre de comportement, folklorique pour les hôtes, mais antisportif au regard des appareils continental et international.



Pour ce premier acte qui sera sifflé par l’arbitre sud-africain Victor Gomez, la sélection marocaine est outillée en vue de le négocier parfaitement dans la perspective d’aborder le second mardi prochain au complexe Mohammed V à Casablanca dans de bonnes conditions.



Il est vrai que l’adversaire ne faisait pas partie des écuries qui étaient engagées dans la dernière CAN au Cameroun, mais il reste un sacré morceau, comptant un effectif aguerri et motivé à bloc, voulant à tout prix décrocher le sésame de la Coupe du monde, tournoi majeur qu’il n’a plus disputé depuis un peu moins d’un demi siècle (1974) du temps où le pays était appelé le Zaïre.



Match difficile, mais cela ne doit en aucun cas perturber le mental des joueurs marocains décidés à aller jusqu’au bout et d’être la deuxième génération à obtenir une seconde qualification d’affilée au Mondial, comme ce fut le cas d’ailleurs lors des éditions 1994 aux Etats Unis et 1998 en France.



Pour le capitaine du Onze national, Ghanem Saïss, tout en étant confiant, a tenu à tempérer ses dires, annonçant dans une déclaration rapportée par la MAP que « même si beaucoup de monde pense qu’on est favori, en Afrique, ce mot n’existe pas trop. Ça va être du 50/50 et c’est à nous de montrer qu’on a le plus envie et qu’on va se battre pour se qualifier ». Et d’ajouter qu’ « on a une belle opportunité devant nous. Donc si on veut faire quelque chose de grand et de beau, il faut réitérer ce que nous avons fait pour aller à la dernière Coupe du monde ».



Question ambiance, facteur déterminant pour la réussite dans une telle mission, le sociétaire de Wolverhampton a indiqué qu’ « il n y’a pas de problèmes particuliers. Ça fait plaisir de se retrouver après la CAN. On s’est mis au boulot dès les premiers jours pour se préparer parce qu’on sait que ça va être compliqué ».



Compliqué mais jouable, c’est ce que pense le gardien de but de l’EN, Yassine Bounou : « Nous appelons le public marocain à nous soutenir comme il l’a toujours fait. De notre côté, nous allons déployé tous nos efforts pour nous qualifier ».



En ce qui concerne le public, ils seront un peu plus de 2000 supporteurs présents dans les gradins du stade des Martyrs pour donner de la voix et pousser l’équipe à atteindre son objectif, sous la houlette du sélectionneur, Vahid Halilhodzic, sous pression plus que jamais.



Celui-ci avait déclaré lors de la conférence de presse pour présenter la liste des convoqués pour ce choc que « mon objectif est de se qualifier et nous avons les moyens pour le faire (...) la sélection marocaine n’a jamais réalisé des résultats comme ceux atteints dernièrement et les statistiques le prouvent ». Pour le technicien franco-bosnien, « le football marocain entame un virage décisif pour une génération qui aspire à une nouvelle participation à la phase finale de la Coupe du monde », soulignant par là même que l'ensemble des composantes de la sélection nationale est animé par la volonté de vaincre ».



Il convient de rappeler en dernier lieu que les sélections du Maroc et de la République démocratique du Congo s’étaient affrontées de par le passé à 14 reprises. Des face-à-face où l’équilibre reste de mise, mais avec un léger avantage pour les Lions de l’Atlas qui comptent quatre victoires, contre trois défaites et sept matches nuls. Que ce soit la première confrontation directe entre les deux teams lors de la CAN 1972 au Cameroun, ou la toute dernière à titre amical en octobre 2020 à Rabat, les issues ont été identiques : un partout.



Mohamed Bouarab



Programme

Voici le programme des matches de barrage des qualifications du Mondial-2022 de football, zone Afrique (GMT):

Aller.

Vendredi 25 mars:

15h00: RD Congo - Maroc (Stade des Martyrs).

17h00: Mali - Tunisie (Stade du 26 Mars).

Cameroun - Algérie (Stade Japoma).

19h30: Egypte - Sénégal (Stade du Caire).

Ghana - Nigeria (Stade Baba Yara).

-- Retour.

- Mardi 29 mars:

17h00: Sénégal - Egypte (Stade Me Abdoulay Wade).

Nigeria - Ghana (Stade national M.K.O Abiola).

19h30: Algérie - Cameroun (Stade Moustapha Tchaker).

Tunisie - Mali (Stade olympique Hammadi Agrebi).

Maroc - RD Congo (Stade Mohammed V).

