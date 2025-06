Stage de l’EN des natifs de 2000 et plus

03/06/2025

La sélection nationale des natifs de 2000 et plus effectuera, du 2 au 10 juin, un stage de préparation fermé au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora.

A cet effet, l'entraineur national Tarik Sektioui a fait appel à 28 joueurs en prévision de ce stage, indique la Fédération royale marocaine de football (FRMF).



Voici, par ailleurs, la liste des joueurs convoqués: El Mehdi Al Harrar, Bouchaib Arrassi et Mehdi Mchekhchekh (Raja Casablanca), Abdelhakim Mesbahi, Hatim Essaouabi, Akram Nakach, Khalid Aït Ouarkhane et Amine Zouhzouh (AS FAR), Amine Souane, Ayoub Mouloua et Oussama Raoui (FUS Rabat), Younes Akheraz, Fouad Zahouani, Aymane Mourid, Houssam Sadaq, Mohamed Amine Sahel et Younes Dahmani (Union Touarga), Ayoub Khairi, Imad Riahi, Adil Tahif et Réda Hajji (RS Berkane), Salaheddine Rahouli (Olympic Safi), Khalid Baba (Difaa El Jadida), Anas Mahraoui (COD Meknès), Youness El Kaabi (Racing Casablanca), Nasreddine Mostaghfar (Jeunesse Ben Guerir), Jamal Ech-Chamakh (Hassania Agadir) et Ilyas Motik (Hassania Agadir).