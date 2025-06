Pour “La Gazzetta dello Sport”, Achraf Hakimi a “débloqué” la finale de la Ligue des champions

L’international marocain dans l’équipe type de la saison

03/06/2025

Auteur du premier but, l'international marocain Achraf Hakimi a "débloqué" la finale de la Ligue des champions d'Europe, samedi soir à l'Allianz Arena de Munich, qui s’est soldée par la victoire du Paris Saint-Germain face au club italien de l'Inter Milan par 5 buts à 0, écrit le journal sportif "La Gazzetta dello Sport".



"Celui qui a débloqué la finale est le latéral marocain Achraf Hakimi, auteur du premier but et l'un des protagonistes absolus de la soirée" de la finale de la C1, souligne dimanche le plus ancien quotidien sportif italien.



Hakimi n’a pas célébré sa réalisation contre son ancien club, adressant "un sublime message aux Nerazzurri", fait remarquer la publication, soulignant que pour le joueur marocain "ce n'était pas un but comme les autres".



L’ancien joueur de l'Inter entre 2020 et 2021 a vécu un moment plein d'émotions lorsqu'il a marqué le premier but important de la rencontre, ajoute le journal qui salue le geste de respect de Hakimi envers les supporters de l'Inter qui l'avaient toujours soutenus.

Pour le quotidien italien, le latéral marocain "se tourne déjà vers l'avenir avec un PSG jeune et ambitieux".

Par ailleurs, Achraf Hakimi figure dans l’équipe type de la saison de Ligue des champions d'Europe, dévoilée dimanche par l'UEFA.



Auteur d’une saison remarquable avec son club, Hakimi s'est imposé comme une valeur sûre et incontournable dans le schèma tactique de l’entraîneur espagnol du Paris SG, Luis Enrique, qui n’a pas tari d’éloges sur les performances du Lion de l’Atlas.

Avec sept joueurs alignés, le Paris SG s’est taillé la part du lion dans cette équipe type dévoilée par l’instance dirigeante du football européen.



Gianluigi Donnaruma (PSG) a été sélectionné dans le poste de gardien de but, devancé en défense par ses coéquipiers Achraf Hakimi, Marquinhos et Nuno Mendes, ainsi que par Alessandro Bastoni (Inter Milan).



En milieu de terrain figure Vitinha (PSG) aux côtés de Declan Rice (Arsenal), en plus de Raphinha et Lamine Yamal (FC Barcelone).

En attaque, le duo parisien composé d'Ousmane Dembélé, désigné joueur de la saison de Ligue des champions par l'UEFA, et de Désiré Doué, meilleur jeune joueur, complète cette liste.