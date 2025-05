Mohamed Majid Khaloua : L'accession de l’USYM en D1 est le fruit d'un travail continu et d'un projet ambitieux

23/05/2025

Le secrétaire général de l'Union Sportive Yacoub El Mansour (USYM), Mohamed Majid Khaloua, a souligné que l'accession de l'équipe en 1ère division de la Botola Pro de football est le fruit d'un travail continu et d'un projet ambitieux.



Dans une déclaration à la MAP, M. Khaloua a indiqué que cet exploit inédit dans l'histoire du club est l'aboutissement d'années de travail acharné, depuis les divisions inférieures jusqu'à l'accession à l'élite.



Il a relevé que toutes les composantes de l'USYM ont adhéré à ce projet alors que le club était encore en division amateurs, notant que le défi actuel est de construire une équipe compétitive selon les moyens disponibles.



Le soutien et l'accompagnement permanents du bureau directeur ont été déterminants dans les résultats obtenus, a-t-il affirmé, soulignant que la prochaine étape requiert d'œuvrer en vue de se maintenir en D1 et d'acquérir une bonne expérience aux côtés des équipes de l'élite.



De son côté, l'entraineur de l'USYM, Mehdi El Jabri, a expliqué que la montée de l'équipe en D1 est le résultat d'une bonne planification et d'un travail sérieux et de longue haleine, relevant que ce projet sportif s'appuie sur un travail de base avec un apport considérable des jeunes compétences.



Le jeune coach (29 ans) a relevé que la stratégie mise en place par l'Union Sportive Yacoub El Mansour, axée sur la formation et l'intégration des joueurs formés dans le club au sein de l'équipe première, a été un levier important dans l'exploit réalisé.



Se félicitant que quatre équipes représenteront Rabat en 1ère division, la saison prochaine, il a relevé que cela ne peut être que bénéfique pour la concurrence et l'enrichissement de la scène footballistique locale.



Le but, désormais, a-t-il ajouté, est de signer des prestations honorables, à la hauteur des attentes des supporters de l'USYM et de se maintenir parmi l'élite, tout en continuant d'investir dans les jeunes talents.



L'Union Sportive Yacoub El Mansour a été promue en Botola Pro D1 de football pour la première fois dans son histoire en occupant la 2ème place de la Botola Pro D2 avec 51 points, derrière le Kawkab Marrakech (53 pts) qui a également accédé en division élite.

Matchs barrages



Les deux matches barrages aller, accession et maintien en Botola Pro D1 de football, auront lieu ce samedi à partir de 16 heures. Du côté du stade Ahmed Fanna à Dchira, l’Olympique local affrontera la Jeunesse Sportive de Soualem, alors qu’au stade municipal d’Oued Zem, le Raja de Beni Mellal accueillera le Hassania d’Agadir.