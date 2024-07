Michniewicz, nouvel entraîneur de l'AS FAR

15/07/2024

L'AS FAR a annoncé, samedi, la nomination du Polonais Czeslaw Michniewicz au poste d'entraîneur de l'équipe de football.

Le coach polonais, qui succède au Tunisien Nasreddine Nabi, a signé un contrat de deux ans avec les Militaires, a indiqué le club sur ses réseaux sociaux.



Sélectionneur de l'équipe nationale polonaise lors du Mondial-2022 au Qatar, Czeslaw Michniewicz a remporté le championnat de Pologne avec Legia Varsovie lors de la saison 2020-2021 et avec Zaglebie Lubin en 2006-2007. Il a également décroché la coupe de Pologne avec Lech Poznań lors de la saison 2003-2004.



L'AS FAR a terminé la saison 2023-2024 à la 2ème place de la Botola Pro D1 "Inwi". Les Militaires se sont, par ailleurs, inclinés en finale de la Coupe du Trône (saison 2022-2023) face au Raja de Casablanca (2-1).