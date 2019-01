Michel Legrand, une vie dans le tourbillon de la musique

28/01/2019 Libé

Créateur des thèmes des "Parapluies de Cherbourg" et des "Demoiselles de Rochefort", compositeur français aux trois Oscars, Michel Legrand a vécu dans un tourbillon musical, passant avec le même appétit du jazz à la variété, de la direction d'orchestre au cinéma.

Au cours d'une carrière de plus de 50 ans qui lui a valu une renommée mondiale, ce musicien touche-à-tout a travaillé avec les plus grands de Ray Charles à Orson Welles, en passant par Jean Cocteau, Frank Sinatra, Charles Trenet et Edith Piaf.

"Depuis que je suis enfant, mon ambition a été de vivre complètement entouré par la musique. Mon rêve était de ne rien rater. C'est pourquoi je ne me suis jamais fixé sur une seule discipline musicale", expliquait-il.

Né à Paris le 24 février 1932, Michel Legrand appartient à une famille de musiciens. Son père, qui quitte le foyer alors qu'il n'a que trois ans, est compositeur et chef d'orchestre, tout comme son oncle.

"Le monde de l'enfance, la mienne, était un monde solitaire. Je n'aimais pas aller à l'école, je n'aimais pas le monde des enfants et des adultes, je détestais entendre +mange ta soupe, va te coucher+", se souvenait-il.

Michel Legrand trompe son ennui en reproduisant au piano les chansons qu'il entend à la radio. A 10 ans, il entre au Conservatoire de Paris. C'est une révélation.

"Moi qui détestais la vie, quand je suis rentré pour la première fois au Conservatoire, j'ai franchi le seuil d'un monde magique où il n'était plus question que de musique: le bonheur", confiait-il.

A sa sortie, guidé par son père, il se lance dans le milieu de la chanson.

Il travaille pour Henri Salvador, puis pour Maurice Chevalier, dont il devient directeur musical. Arrangeur pour la maison de disques Philips, il réunit sous sa baguette Miles Davis, John Coltrane et Bill Evans pour "Legrand Jazz" (1958).

Mais lassé de cet exercice, il "entre dans le cinéma comme on entre en religion" au moment où naît la Nouvelle Vague. Il devient un collaborateur privilégié de Claude Chabrol, Jean-Luc Godard (pour lequel il signe la musique d'"Une femme est une femme" en 1961 et "Bande à part" en 1964), Agnès Varda ("Cléo de 5 à 7").

Une rencontre est décisive : celle avec Jacques Demy. Désargentés mais pleins d'idées, les deux hommes créent une nouvelle forme de film musical, ancré dans la vie contemporaine et où les dialogues sont entièrement chantés. "Les parapluies de Cherbourg", puis "Les Demoiselles de Rochefort" et "Peau d'âne" les propulsent au firmament du septième art.

Il renouera d'ailleurs avec "Peau d'âne" deux mois avant sa mort, avec l'adaptation au théâtre Marigny de ce film culte en comédie musicale.

Il en a réorchestré la musique et composé des musiques additionnelles, confiant dans un entretien à l'AFP son "régal" de se mettre au travail.

En pleine gloire, Michel Legrand décide à nouveau de tout quitter et s'installe aux Etats-Unis en 1966. Henry Mancini, grand compositeur pour le cinéma, lui ouvre les portes d'Hollywood et lui donne une formidable opportunité: celle d'écrire la musique de "L'affaire Thomas Crown".

Tirée de cette bande-originale, "Les moulins de mon coeur" vaut à Michel Legrand son premier Oscar en 1969. Deux autres suivront pour "Un été 42" (1972) et "Yentl" (1984).

Son style reconnaissable entre tous - arrangements foisonnants et romantisme échevelé - est souvent imité, parfois décrié. Michel Legrand assume et s'élève contre ceux qui voient la musique comme un élément secondaire d'un long métrage. Au contraire, assure-t-il, "une bonne musique de film doit être un véritable personnage, elle doit parler, vibrer!"

Malgré le succès, Michel Legrand a toujours refusé de se cantonner au cinéma. Tour à tour chanteur (sur les conseils de Jacques Brel), pianiste, compositeur de chansons de variétés, de pièces classiques, de ballets, de comédies musicales (dont "Le passe-muraille" écrit avec Didier van Cauwelaert), il s'est même essayé à la réalisation ("Cinq jours en juin" en 1988).

"Je ne fais pas une carrière. Je m'essaie à toutes les disciplines musicales avec beaucoup de sérieux et de travail. Mais je m'essaie, je suis toujours un élève", confiait-il en 2009 à l'AFP.

Père de trois enfants, le compositeur à la voix légèrement voilée et au sourcils broussailleux, avait épousé en troisièmes noces l'actrice Macha Méril en 2014.