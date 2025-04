Mawazine 2025 : Plusieurs stars internationales et arabes au rendez-vous

21/04/2025

Plusieurs stars de la musique internationale et arabe donnent rendez-vous au public de Rabat et Salé pour la 20e édition de "Mawazine - Rythmes du monde", qui se tiendra du 20 au 28 juin prochain.



Les organisateurs du festival, placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ont annoncé sur Instagram et Facebook que la scène Souissi accueillera le célèbre producteur de musique international Afrojack (le 20 juin), l’artiste américaine Becky G (le 22 juin), le groupe coréen AESPA (le 24 juin) et les chanteurs nigérians Lojay et Wizkid (le 26 juin).



Julian Marley, le fils de la légende de la musique mondiale Bob Marley, se produira le 28 juin sur la scène Bouregreg. La même scène accueillera auparavant l’artiste guinéen Ans-T Crazy le 25 juin, tandis que la légende malienne Salif Keita sera en concert le 27 juin.



Dans la catégorie de la musique arabe, les festivaliers pourront assister le 20 juin au concert du Libanais Wael Jassar sur la scène du Théâtre national Mohammed V et le 24 juin à celui de la superstar Ragheb Alama sur la scène Nahda.



Les organisateurs avaient précédemment annoncé la participation des acteurs et chanteurs américains Kid Cudi et Will Smith, qui se produiront respectivement sur la scène Souissi les 23 et 25 juin prochains.



A l’instar des éditions précédentes, le 20e Festival "Mawazine - Rythmes du monde" offrira au public un accès gratuit à 90% des concerts et activités, qui promeuvent les valeurs de paix, d’ouverture, de tolérance et de respect, a souligné l’Association Maroc Cultures, organisatrice du festival.



Cette année, "le festival propose un programme de haute qualité, riche en surprises pour tous les amateurs de musique et de culture, en accueillant les plus grandes stars internationales et arabes, de jeunes talents marocains, ainsi qu’une sélection d’artistes renommés représentant le patrimoine musical des cinq continents", a ajouté l'Association.



La 19e édition du festival (2024) avait attiré plus de 2,5 millions de spectateurs en neuf jours de concerts sur les différentes scènes de Rabat et Salé.



Bouillon de culture

Festival



Les longs métrages "Kawalis" (Backstage) d’Afaf Ben Mahmoud et Khalil Benkirane et "The Wound" de la réalisatrice Seloua El Gouni représenteront le Maroc à la 8e édition du Festival international du film de femmes de Beyrouth, qui se tiendra du 27 avril au 3 mai.

Placé sous le thème "Femmes pour le leadership", le festival verra la participation de plus de 100 films de 44 pays, réalisés par des femmes ou axés sur des questions relatives à la gente féminine, dont des courts et longs métrages, des documentaires, des films d’animation, des films expérimentaux et des films de danse.

Parmi les films participants figurent "Miracle of Life" et "Thank you for banking with us" des réalisatrices palestiniennes Sabrine Khoury et Leila Abbas respectivement, et "My Driver & I" du réalisateur saoudien Ahd Kamel.

Lors de cette édition, le festival rend hommage à l'actrice Hend Sabri, en tant qu'invitée d'honneur.