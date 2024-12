Match de gala à Marrakech avec la participation de légendes du football africain

18/12/2024

Un match de gala réunissant des légendes du football africain a été organisé, lundi au Stade El Harti de Marrakech, en marge des CAF Awards-2024. Ont pris part à ce match, en l'occurrence, des joueurs de la sélection marocaine ayant participé aux Mondiaux 1986 et 1998 et à la CAN-2004, l'entraîneur de la sélection nationale féminine, Jorge Vilda, les stars sénégalaise, Khalilou Fadiga, égyptienne Mohamed Zidan et marocaines Tarik Sektioui et Nabil Baha.



A l'issue de cette rencontre, la légende sénégalaise, El-Hadji Diouf, a souligné que le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, dispose de tous les moyens et offre toutes les conditions pour réussir haut la main l'organisation des plus grands événements sportifs.



La Fédération Royale marocaine de football (FRMF) ne cesse d'œuvrer pour le développement du football africain, a mis en avant l'ex-attaquant de Liverpool dans une déclaration à la presse, estimant que la Coupe du Monde 2030 qu'abritera le Royaume aux côtés de l'Espagne et du Portugal connaîtra une réussite exceptionnelle.



Pour sa part, Mohamed Zidan a relevé que les précédentes cérémonies des CAF Awards organisées au Maroc avaient connu un succès retentissant, ajoutant que la concurrence cette année pour les Prix récompensant l'excellence footballistique africaine est "féroce et passionnante".



De son côté, l'ancienne perle marocaine, Ahmed Bahja a indiqué que le Royaume du Maroc a toujours réussi à organiser des événements sportifs au plus haut niveau. Il a, dans ce sens, dit que le Royaume dispose de tous les moyens et les atouts pour assurer le succès de la CAN-2025 et du Mondial-2030.