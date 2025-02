Maroan Sannadi rêve de porter les couleurs du Maroc

11/02/2025

Maroan Sannadi, qui a fait ses débuts en Liga samedi sous les couleurs de l’Athletic Club de Bilbao, ne cache pas ses ambitions de représenter le Maroc au plus haut niveau, rapporte, lundi, le journal espagnol "Marca".



Le jeune attaquant, qui a récemment rejoint le club basque pour un contrat qui court jusqu’en 2029, a assuré que son plus grand rêve est de porter le maillot de la sélection nationale marocaine, écrit le quotidien spécialisé dans l'actualité sportive.



En équipe nationale marocaine, Sannadi espère se faire une place aux côtés de Youssef En-Nesyri et Ayoub El Kaabi, grâce à ses qualités indéniables qui pourraient renforcer l’efficacité offensive des Lions de l’Atlas.



Sannadi a signé un parcours remarquable cette saison avec le Barakaldo FC en inscrivant 11 buts en 20 matchs et en se hissant en tête du classement des buteurs de la D3 espagnole, relève "Marca", notant que le jeune prodige de 24 ans a rapidement attiré l’attention de l’Athletic Bilbao, qui s'est attaché ses services pour près de 4 millions d’euros.



Maroan Sannadi, "nouvelle sensation" de cette deuxième partie du championnat, dispose des qualités nécessaires pour s'imposer comme un attaquant de haut niveau en Europe, ajoute le quotidien espagnol.

Divers

Football



La sélection nationale U17 de football a perdu face à son homologue tchèque sur le score de 1 but à 0, lundi lors du tournoi international Antalya Youth Cup en Turquie.

Pour son deuxième match dans cette compétition amicale, la sélection nationale affrontera l’Ouzbékistan, ce mercredi (13h00).

L’équipe nationale des moins de 17 ans se prépare pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations de la catégorie, prévue au Maroc au mois d’avril prochain.



Tennis



Les tennismen marocains Mohamed Taha Baadi (double) et Abdelaziz Guennouni (simple) ont brillé lors des tournois de Sunrise, aux Etats Unis et de Nairobi, organisés récemment, indique lundi la Fédération Royale marocaine de tennis (FRMT).

Ainsi, Baadi a remporté l’épreuve du double du tournoi M15 de Sunrise, en Floride, qui s'est déroulé du 3 au 9 février.



Associé au Bolivien Juan Carlos Manuel Aguilar, Baadi a décroché le titre en double en s’imposant en finale face à la paire américaine composée d'Alex Jones et de Miles Jones 4-6, 6-2, 16-4, indique la FRMT dans un communiqué. La même source informe que le Marocain Abdelaziz Guennouni s'est distingué lors du tournoi de Nairobi (Grade 4/J60) qui s'est tenu du 3 au 8 février, en atteignant la finale. Guennouni a notamment éliminé la tête de série N.2, l'Israélien Dan Brand, avant de s'incliner en finale face au Botswanais Ntungamili Raguin 6-1, 6-2.