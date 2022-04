Ligue des champions et Coupe de la Confédération: Le Raja et la RSB assurent l’ essentiel

05/04/2022

Le Raja de Casablanca a battu l'équipe algérienne de l'ES Sétif par 1 but à 0, dimanche au Complexe sportif Mohammed V, en match de la 6è et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique de football, et termine en tête du groupe B. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Marouane Hadhoudi à la 74è minute. Le Raja, déjà assuré de sa qualification aux quarts de finale, consolide sa place de leader avec 15 points, devant son adversaire du jour (9 pts). Le classement est complété par les Sud-Africains d’AmaZulu (7 pts) et les Guinéens de Horoya Conakry (4 pts), qui se sont neutralisés 1-1, dans l'autre match de cette journée, vendredi dernier.

Pour rappel, le Wydad, deuxième représentant du football national en cette C1, a largement dominé Petro Luanda (5 buts à 1), samedi au Complexe sportif Mohammed V, en match de la sixième et dernière journée de la phase de poules, et termine en tête du groupe D. Les buts des Rouges, déjà assurés de leur qualification aux quarts de finale aux côtés de leur adversaire du jour, ont été inscrits par Juvhel Tsoumou (11è), Achraf Dari (29è), Zouheir El Moutaraji (32è), Aymane El Hassouni (56è) et Muaid Ellafi (71è), alors que Petro Luanda a réduit l'écart par le biais de Pedro Pinto (64è).

Dans l'autre match de cette poule, le Zamalek égyptien a concédé le nul blanc (0-0), vendredi à domicile, devant Sagrada Esperança, l'autre club angolais de ce groupe. Au terme de cette journée, le WAC occupe la tête du groupe D avec 15 points, devant Petro Luanda (11 pts), le Zamalek (4 pts) et Sagrada Esperança (2 pts). En Coupe de la Confédération CAF, la Renaissance de Berkane s'est qualifiée aux quarts de finale après sa victoire à domicile 1 à 0 sur le club ivoirien de l'ASEC Mimosas, dimanche lors de la 6è et dernière journée (groupe D) de la phase de poules. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Chadrack Lukombe sur penalty (28è).

Grâce à cette victoire, le club orange totalise dix points, tout comme les Tanzaniens de Simba, vainqueurs, dans l'autre match de ce groupe, de l'US Gendarmerie nationale du Niger sur le score de 4 buts à 0. Les buts de Simba ont été inscrits par Sadio Kanouté (63è), Kope Mugalu (68è, 78è) et Saidu Hamisu contre son propre camp (84). A noter que le tirage au sort du tour des quarts de finale de la LDC et de la la Coupe de la CAF est prévu ce mardi au siège de la Confédération africaine au Caire.