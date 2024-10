Le marché monétaire maintient son équilibre du 18 au 24 octobre

28/10/2024

Le marché monétaire a maintenu son équilibre durant la semaine du 18 au 24 octobre, selon Attijari Global Research (AGR).



Ce résultat est du à la politique d’intervention du Trésor à travers le placement de ses excédents ainsi que celle de Bank Al-Maghrib (BAM) via sa politique d’injection de liquidité hebdomadaire, explique AGR dans sa récente note "Weekly Hebdo Taux – Fixed Income".



L'encours moyen quotidien des injections à blanc et avec prise en pension du Trésor se maintient à des niveaux élevés depuis début 2023, soit à 18 milliards de dirhams (MMDH) contre une moyenne de 19,6 MMDH depuis le début de l’année 2024, poursuit la même source.



Quant aux injections hebdomadaires à travers les avances à 7 jours, celles-ci ont légèrement progressé de 660 millions de dirhams (MDH), atteignant 62,6 MMDH cette semaine.

Par ailleurs, BAM a réduit de presque la moitié son intervention via la pension livrée à 28,1 MMDH, contre 51,9 MMDH une semaine auparavant.



Concernant les prêts garantis, ils ont avancé de 557 MMDH à 37,3 MMDH, en lien avec l’expiration de 4 lignes et la création de 5 nouvelles lignes. L’intervention LT (long terme) globale s’est finalement établie à 65,4 MMDH, contre 88,7 MMDH une semaine auparavant.



Dans ces conditions, les taux interbancaires évoluent en ligne avec le taux directeur à 2,75%, et les Taux MONIA (Moroccan Overnight Index Average: indice monétaire de référence au jour le jour, calculé sur la base des transactions de pensions livrées ayant comme collatéral les bons du Trésor) reculent d’un point de base à 2,69%.