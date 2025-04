ONDA enregistre un chiffre d'affaires en hausse de 14% en 2024

03/04/2025

Le chiffre d'affaires de l'Office National des Aéroports (ONDA) a atteint plus de 5,4 milliards de dirhams (MMDH) en 2024, en augmentation de 14% par rapport à 2023, a indiqué mercredi l'Office à l'occasion de son Conseil d'Administration (CA).



"L'année 2024 a confirmé la robustesse financière de l'ONDA, avec des indicateurs en forte progression", a révélé l'ONDA lors des travaux du CA présidé par le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, en présence du ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, du Directeur de l'Agence Nationale de Gestion Stratégique des Participations de l’Etat et de Suivi des Performances des Etablissements et Entreprises Publics (ANGSPE), Abdellatif Zaghnoun et du Directeur Général de l'ONDA, Adel El Fakir.



Le Conseil a permis de passer en revue les réalisations de l'exercice 2024, les projections pour 2025 ainsi que l'avancement des projets structurants dans le cadre de la stratégie "Aéroports 2030", précise un communiqué de l'Office.



Le budget 2025 de l'ONDA s'inscrit ainsi dans une logique de croissance soutenue, à travers des investissements de 13,2 milliards de dirhams (MMDH), fait remarquer le communiqué, notant que cette enveloppe sera consacrée principalement à l'extension des aéroports des villes hôtes de la Coupe du monde 2030, la mise en chantier du nouveau terminal à l'aéroport Casablanca Mohammed V, l'extension des aéroports de Tanger, Agadir, Fès et Marrakech et la finalisation des nouveaux terminaux à Rabat-Salé et Tétouan Saniat R'mel, rapporte la MAP.



Le résultat d'exploitation a, quant à lui, progressé de 34% à 1,9 MMDH, a ajouté la même source, soulignant que ces performances ont amélioré la capacité d'autofinancement de l'ONDA qui a atteint 2,1 MMDH, en hausse de 8 %.



Pour le trafic aérien, il a enregistré un record en 2024, atteignant 32,7 millions de passagers, soit 21% par rapport aux performances de 2023. Cette forte progression a été réalisée grâce notamment au lancement d'une vingtaine de nouvelles liaisons internationales reliant Casablanca, Tanger, Tétouan et Marrakech aux principales villes européennes, ainsi qu'au renforcement des lignes domestiques.



L'ONDA a connu, par ailleurs, plusieurs projets de transformations et de réalisations majeures durant l'année écoulée, témoignant de la dynamique de transformation engagée par l'ONDA. La stratégie "Aéroports 2030" a ainsi été amorcée en décembre 2024 à travers la présentation de ses grandes lignes aux cadres et collaborateurs de l'Office.



Des nominations stratégiques ont également été effectuées en 2024, notamment l'installation de nouveaux directeurs aux aéroports de Casablanca Mohammed V, Nador El Aroui, Al Hoceima Cherif Al Idrissi, Tétouan Sania R'mel et Laâyoune Hassan 1er.



Côté infrastructures, l'ONDA a entamé un véritable chantier d'amélioration de ses plateformes aéroportuaires visant notamment l'aéroport Casablanca Mohammed V à travers la mise en service d'une nouvelle zone de transit.



L'ONDA a également lancé la construction d'un nouveau terminal à Casablanca. Véritable prouesse technique, il aura une capacité de 20 millions de passagers par an et devrait voir le jour en 2029.



Le nouveau terminal de l'aéroport de Rabat sera livré avant la fin de l'année, a fait savoir le communiqué, indiquant que ce projet, qui vise à doter la capitale du Royaume d'une nouvelle infrastructure aéroportuaire moderne et de référence, avec des équipements aéroportuaires de dernière génération, permettra une capacité d'accueil additionnelle de 4 millions de passagers par an.



Concernant les perspectives 2025, le trafic devra poursuivre sa dynamique avec une hausse de 15% à 37,6 millions de passagers. L'année en cours sera ainsi résolument tournée vers l'implémentation de la stratégie "Aéroports 2030", le renforcement de l'investissement, l'amélioration de l'expérience client et la préparation de la Coupe du monde de football 2030.



Les membres du Conseil d'Administration de l'ONDA ont salué les performances réalisées en 2024, rendu hommage aux équipes de l'ONDA pour leur engagement et enfin, réaffirmé leur adhésion pour la stratégie "Aéroports 2030". L'Office poursuivra ses investissements pour accompagner la croissance du trafic aérien, améliorer l'expérience client et contribuer à la forte dynamique de développement économique du Maroc.