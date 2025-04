Transformation numérique du secteur des assurances : L'ACAPS lance le programme "Emergence"

03/04/2025

L'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance Sociale (ACAPS) a lancé, jeudi, le programme "Emergence" pour accompagner la transformation numérique du secteur des assurances.



Ce programme, dont l'objectif est de favoriser l'échange, de stimuler la créativité et de promouvoir une vision partagée, repose sur une démarche collaborative qui mobilise différents acteurs du marché autour de réflexions stratégiques et opérationnelles, indique l'ACAPS dans un communiqué.



Il vise à faire émerger des cas d'usage innovants et porteurs d'impact pour le développement du secteur, ajoute la même source.



A travers des ateliers prévus du 7 avril au 30 mai 2025, les réflexions seront enrichies par l'apport d'experts internationaux et l'analyse de retours d'expérience concrets. L'objectif est en effet d'offrir aux acteurs du secteur un cadre structuré de réflexion, avec l'appui de talents technologiques qui contribueront à la modélisation des cas d'usage sous forme de prototypes simplifiés, rapporte la MAP.



En favorisant le dialogue entre experts et acteurs du secteur, le programme "Emergence" contribue à renforcer les synergies et à structurer une réflexion collective sur les défis et opportunités liés à l'innovation technologique. Il s'inscrit ainsi dans une démarche d'accompagnement et d'anticipation des évolutions du marché.



L'ACAPS, via cette initiative, confirme son engagement en faveur d'une supervision proactive, en accompagnant les mutations du secteur et en veillant à un juste équilibre entre innovation, compétitivité et protection des assurés.

Le programme "Emergence" est porté par la cellule Innovation & Insurtech, créée en janvier 2023 par l'ACAPS.



Cette entité reflète l'engagement de l'Autorité en faveur de la modernisation du secteur des assurances et de la prévoyance sociale au Maroc. Sa mise en place répond à la nécessité d’anticiper les évolutions du marché, fortement influencées par l’essor des technologies numériques et leur impact sur les modèles économiques et les attentes des consommateurs.