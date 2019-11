Le deuxième forum d'affaires Nigeria-Maroc prévu pour le 14 novembre à Rabat

08/11/2019

Le deuxième Forum d'affaires Nigeria-Maroc, rencontre économique de haut niveau pour apprécier l'attractivité du marché nigérian et impulser une nouvelle dynamique dans les échanges bilatéraux, se tiendra, jeudi 14 novembre à Rabat, à l'initiative de l'ambassade du Nigeria à Rabat.

Ce forum, qui est une occasion pour les deux pays de partager leurs expériences, présenter les opportunités d'affaires, promouvoir les écosystèmes et renforcer les relations Sud-Sud, permettra aux participants de prendre connaissance de la politique nigériane dans le domaine des investissements étrangers, indique l'ambassade. Il offrira également de nombreuses opportunités de réseautage et mettra un point d'honneur à faciliter les prises de contacts professionnels, ajoute la même source.

De plus, rapporte la MAP, les secteurs clés de l'économie et à très haut potentiel, à savoir "l'agriculture et les agro-industries", "le Gazoduc Nigeria-Maroc", "les énergies" et "la construction" seront présentés lors de cet événement qui prévoit aussi l'organisation de rencontres d'affaires privées B2B.

L'agriculture et l'agroalimentaire sont, en effet, les premiers moteurs de développement et de croissance en Afrique pour lesquels les synergies sont d'ores et déjà développées entre les deux pays, alors que le Gazoduc Nigeria-Maroc, chantier d'envergure pour les pays concernés notamment ceux de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), constitue une véritable opportunité d'intégration économique.

En outre, les industries extractives, énergies fossiles et renouvelables sont au cœur des nouvelles politiques d'émergence industrielle. Les expertises réciproques du Maroc et du Nigeria seront partagées lors de ce forum. Cité par le livret de présentation de ce forum, l'ambassadeur du Nigeria à Rabat, Baba Garba, a fait savoir que le Nigeria et le Maroc jouissent, tous les deux, d'une économie forte et dynamique, ouverte sur l'Afrique et favorable aux entreprises et aux affaires.

"Bien que la coopération entre nos deux pays remonte à la lutte de libération des peuples africains, elle a connu un saut majeur avec les visites historiques de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Abuja, en décembre 2016, puis celle du président du Nigeria, Muhammadu Buhari, à Rabat en juin 2018", s'est-il félicité.

Les échanges commerciaux bilatéraux demeurent actuellement en deçà des potentialités réelles des économies respectives des deux pays, relève M. Garba, soulignant la nécessité de redoubler d’efforts et d'exploiter au mieux les opportunités offertes de part et d'autre dans le but d'établir un partenariat économique mutuellement avantageux en raison, entre autres, du rapprochement constaté entre les deux pays.

Et d'ajouter qu'après celui de Lagos en 2016, ce second forum sera l'événement phare dans les relations d'affaires entre le Maroc et le Nigeria pour 2019. Il permettra de multiplier les actions de nature à favoriser le commerce bilatéral et à instaurer un partenariat économique de qualité entre les deux pays. "Désormais, les relations entre Rabat et Abuja prennent de nouvelles dimensions, grâce à la volonté affichée de part et d'autre, pour constituer un exemple et un modèle de coopération Sud-Sud", a conclu M. Garba.