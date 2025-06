La gestion de la taxe d'habitation et de la taxe de services communaux confiée à la DGI

15/06/2025

La Direction Générale des Impôts (DGI) a annoncé qu'elle assure désormais la gestion de la taxe d'habitation (TH) et de la taxe de services communaux (TSC).



"Suite à la publication de la loi n°14.25 modifiant et complétant la loi n° 47.06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales au Bulletin Officiel n°7412, la gestion de la taxe d'habitation et de la taxe de services communaux a été confiée à la Direction Générale des Impôts, à partir du 12 juin 2025", indique la direction sur son site web.