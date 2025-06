Port d'Essaouira: Baisse de 41% des débarquements de la pêche à fin mai 2025

15/06/2025

Les débarquements des produits de la pêche côtière et artisanale au niveau du port d'Essaouira ont enregistré une baisse de 41% à fin mai dernier, pour se chiffrer à 5.517 Tonnes (T), contre 9.306 T à la même période de 2024, selon l'Office national des pêches (ONP).



La valeur marchande de ces captures a également baissé de 4% durant les cinq premiers mois de 2025, pour s'établir à 113,507 millions de dirhams (MDH) contre 118,578 MDH à fin mai 2024, précise l'ONP dans son dernier rapport sur les statistiques de la pêche côtière et artisanale au Maroc.



Par espèces, les débarquements des poissons pélagiques ont affiché une régression de 52%, durant les cinq premiers mois de 2025, pour se situer à 3.805 T (19,805 MDH), contre 7.892 T (38,336 MDH) à la même période de 2024.



En revanche, les captures des poissons blancs au niveau de cette infrastructure portuaire ont progressé de 23% pour se situer à 528 T (21,773 MDH, 17%) contre 430 T (18,592 MDH) à fin mai 2024.



Dans la même perspective, les débarquements des céphalopodes ont affiché une hausse de 30% à 531 T (37, 694 MDH/+19%), contre 407 T (31,590 MDH), tandis que les captures des crustacés ont aussi grimpé de 13% pour s'établir à 651 T (34,219 MDH/ +14%) contre 577 T (30,052 MDH) à la même période de 2024.



Au niveau national, les débarquements des produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont atteint 321.520 T à fin mai dernier, en baisse de 18% par rapport à la même période une année auparavant. En valeur, ces débarquements ont enregistré une hausse de 1% à environ 4,42 milliards de dirhams.