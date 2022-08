Le Raja vise les podiums nationaux et continentaux

31/08/2022

Après une saison décevante où il a échoué à conserver son titre de la Botola Pro D1 «Inwi», à franchir les quarts de finale de la Coupe du Trône et de la Ligue des champions africaine, le Raja de Casablanca ambitionne de renouer avec les podiums nationaux et continentaux. Sous l'ère du nouveau président Aziz El Badraoui, «les Aigles Verts» miseront sur l’expérience de l’entraîneur tunisien Faouzi El Benzarti, nommé en remplacement de Rachid Taoussi, limogé avant la fin de la dernière saison, pour mener le Raja à bon port et reconquérir la Botola et la Ligue des champions africaine. El Benzarti, qui avait déjà conduit le Raja à la finale du Mondial des clubs en 2013, avait également remporté avec le club casablancais la Supercoupe africaine en 2018 et la Botola Pro D1 en 2019. Lors de la conférence de presse de présentation du nouveau coach, tenue début août, El Benzarti avait exprimé sa joie de revenir à Casablanca pour entraîner le Raja. "Je suis heureux de revenir au club et au Royaume du Maroc que je considère comme mon deuxième pays", s’est réjoui le technicien tunisien, poursuivant qu’il ambitionne d’entamer une saison réussie avec les Aigles Verts et de signer de bons résultats qui soient à la hauteur des aspirations des supporters de l’équipe. Ces mêmes objectifs ont été évoqués par El Badraoui qui a affirmé que le Raja sera présent sur trois fronts, en l’occurrence la Ligue des champions, la Botola Pro et la Coupe du Trône. Or, pour y parvenir, El Benzarti sait pertinemment qu’il doit relever un défi de taille, à savoir former une équipe homogène et cohérente d’autant plus que les nouvellesrecrues sont appelées à s’intégrer le plus vite possible au sein du groupe afin de remplacer les partants qui constituaient l’ossature des Verts, à l’instar de Mohcine Moutouali, qui a rejoint Al Ahly Tripoli, Hamid Ahadad, parti au Wydad de Casablanca, ou encore Zakaria El Ouardi, qui s’est engagé avec le Zamalek d’Egypte. Par contre, le club a réussi à faire signer des joueurs de haut niveau à l’instar d’Ismail Mokaddem, ancien défenseur de la Renaissance de Berkane, Hamza Khaba, outre l’Algérien Youssri Bouzouk en plus d’Abdelhay Fourssi, en provenance duChababAtlas Khénifra. Si les milieux de terrain Omar El Arjoun et Fabrice Ngoma ont quitté la formation rajaouie, le club a réussi à prolonger Mohammed El Makaazi et a engagé Walid Sebar. Le club bénéficiera également des services de l’Algérien Raouf Ben Ghit, ancien joueur de l’Espérance de Tunis et du Mouloudia d’Alger en plus de Hamza Moujahid, exjoueur de l’AS FAR. Lors de la première journée de la Botola Pro D1 «Inwi», le Raja de Casablanca recevra vendredi prochain au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca l’Olympic de Safi, dans un match qui s’annonce très relevé, d’autant plus que les Rajaouis restent sur une défaite à domicile face aux Safiots 2-3 en juin dernier, un revers qui a contribué largement à la perte du titre de la Botola.