Le Onze national à pied d’ œuvre au complexe Mohammed VI de football

22/09/2022

Le Onze national s’est retrouvé, mardi, au grand complet pour poursuivre ses préparatifs aux deux matches tests contre le Chili et le Paraguay.



Après le premier groupe arrivé lundi, le sélectionneur national, Hoalid Regragui, a pu disposer le lendemain de l’ensemble des convoqués, y compris les joueurs qui ont regagné le stage alors qu’ils traînaient des blessures contractés avec leurs clubs respectifs.



Il s’agit, en effet, du gardien de but Yassine Bono (La cuisse), du latéral Noussair Mazraoui (Les adducteurs) et du milieu Soufiane Mrabet (Le talon). Sauf que ces blessures ne prêtent pas à de grandes inquiétudes selon de médecin de l’équipe nationale, Abderrezak Hifti, qui, dans une déclaration faite au site officiel de la Fédération Royale marocaine de football (frmf.ma), avait indiqué que lesdits joueurs ont subi des examens médicaux et leur période de convalescence prendra moins d’une semaine. Autrement dit, les internationaux précités manqueront le premier match face au Chili et seront incertains pour le second devant le Paraguay.



En attendant, l’équipe continue sa préparation dans une ambiance bon enfant au complexe national de football Mohammed VI à Maamoura, sachant que l’équipe devait affronter hier dans un match amical à huis clos la sélection malgache.



Un match test qui permettra au staff technique de voir à l’œuvre les joueurs convoqués avant le déplacement jeudi à Barcelone pour jouer le Chili vendredi à partir de 20 heures. L’équipe nationale devra regagner par la suite le complexe Mohammed VI en vue de poursuivre ses préparatifs avant de se rendre lundi prochain à Séville pour se mesurer le 27 courant au Paraguay.



Il convient de rappeler que l’équipe nationale évoluera au groupe F lors des phases finales de la Coupe du monde Qatar 2022 qui s’étaleront du 20 novembre au 18 décembre prochains. La première sortie de l’EN sera contre la Croatie (23 novembre), la seconde face à la Belgique (27 novembre), alors que le troisième match sera devant le Onze canadien.



Le football national sera présent pour la sixième fois en Coupe du monde FIFA et ce, après les éditions mexicaine en 1970 et 1986, américaine en 1994, française en 1998 et russe en 2018.



Mohamed Bouarab