Le Maroc, un partenaire “de confiance, incontournable” des Etats-Unis

Michael Doran, directeur au Hudson Institute

28/04/2025

De par sa position géogra phique, sa stabilité et sa vision politique, le Maroc se posi tionne comme un “hub important” et un partenaire “de confiance incon tournable” des Etats-Unis dans la ré gion et au-delà, a affirmé Michael Doran, chercheur principal et directeur du Centre pour la paix et la sécurité au Moyen-Orient relevant du Hudson Institute.



Pour les Etats-Unis, le Maroc est appelé à devenir un «hub important, jouant le rôle de lien entre le Moyen Orient, l'Europe et l'Afrique», a souli gné M. Doran dans une déclaration à la MAP.



“Compte tenu de sa situation géo graphique, de sa stabilité et de sa vision politique, il n’existe aucune alternative au Maroc”, a estimé ce fin connaisseur de la région, qui s’est dit convaincu que les relations entre les Etats-Unis et le Maroc “sont appelées à se développer davantage à l’avenir”.



“Je ne vois que du succès pour l’avenir des relations maroco-améri caines”, a souligné M. Doran, à l’issue d’une rencontre, vendredi à Washing ton, entre des responsables du Hudson Institute et la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, en pré sence de l’ambassadeur du Maroc aux Etats-Unis, Youssef Amrani.



Évoquant la portée de l’Initiative Atlantique lancée par SM le Roi Mo hammed VI pour favoriser l’accès des Etats du Sahel à l’océan Atlantique, le responsable du centre de réflexion américain a estimé qu’il s’agit d’une stratégie “visionnaire” du Souverain.



M. Doran, qui a salué l’importance de cette Initiative en termes de promo tion du développement et d’opportu nités économiques, a noté qu’elle répond également aux priorités des Etats-Unis concernant la stabilité dans les deux rives de l’Atlantique. Les Etats-Unis accordent de plus en plus d’importance à la stabilité dans la grande région atlantique — au ni veau des deux rives — et le lancement de cette initiative visionnaire par SM le Roi s’avère pertinent, a-t-il dit.