Driss Lachguar : Le dossier de la motion de censure a d’ores et déjà été clos et l’USFP se focalise désormais sur l’avenir, animée depuis toujours d’un grand optimisme

26/06/2025

Le Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar a été, dans la soirée du mercredi 25 juin 2025, l’invité de l’émission « Mâa Erramdani », diffusée par la chaîne de télévision 2M, lors de laquelle il a souligné, de prime abord, que le parti des forces populaires (USFP) se positionne sur le plan institutionnel dans l’opposition sans aucune ambiguïté ni amalgame.



A cet égard, le dirigeant ittihadi a indiqué que le parti de la Rose, eu égard à son référentiel politique, social et culturel et à son histoire, riche en déploiement et en militantisme, de même qu’à ces idées et idéaux mais aussi ses prises de position, aurait voulu faire partie de l’équipe initiant toutes les décisions plausibles et conjoncturellement pertinentes, notamment dans ce contexte délicat marqué par ailleurs par la pandémie du Covid-19 et ses répercussions sanitaires, sociales et économiques éprouvantes, mais essentiellement à l’ombre des projets stratégiques lancés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI dont particulièrement les chantiers de la protection sociale et de la couverture sanitaire généralisée ainsi que de multiples et divers chantiers dédiés au processus de développement.



Driss Lachguar a indiqué, dans cette veine, que l’Union socialiste des forces populaires aspirait bien, dans ce contexte national crucial, à être au milieu des composantes de l’Exécutif pour participer aux prises de décisions opportunes et consolider le processus de développement escompté tout en relevant qu’« il se trouve bien ceux qui s’activent pour l’intérêt de la patrie et ceux qui se déploient exclusivement à seule fin de bien se positionner dans le paysage politique ».



Le Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires a, par ailleurs, mis l’accent sur le fait que l’USFP est foncièrement un parti patriotique qui s’attelle constamment à la défense assidue et rigoureuse de l’intérêt suprême du pays et de toutes les réelles causes du peuple marocain et ne cesse de s’opposer à toute sorte de politique qui ne soit pas conçue pour l’intérêt des citoyens ni ne véhicule leurs attentes et aspirations, tout en mettant en avant que l’USFP est assurément la première force de l’opposition, de même qu’il l’assume, mû par son sens de la responsabilité et tout le sérieux requis par le biais d’initiatives et suggestions sérieuses et réalistes dédiées à l’intérêt et aux préoccupations et attentes des citoyens.



D’autre part, évoquant la question de la motion de censure, Driss Lachguar a indiqué que certaines parties de l’opposition se sont adonnées à un exercice de mystification éhonté en tentant de dénier le fait que ce fut le parti des forces populaires qui a proposé cette motion contestant l’hégémonisme du gouvernement, ajoutant que ces mêmes parties ont privilégié plutôt la proposition de se replier sur la création d’une commission d’enquête – bien que cela ne réponde pas aux critères juridiques requis en vertu de la législation en vigueur – proposition à laquelle l’USFP a signifié son adhésion tout en étant la première formation de l’opposition à recueillir les signatures de ses membres pour les exposer à l’opinion publique nationale.



Là-dessus, le Premier secrétaire du parti de la Rose a noté que la direction du PJD se nourrit toujours de ses illusions d’antan en diabolisant effrontément le principe de la motion de censure et en proférant des supputations en diabolisant ostentatoirement le principe même de la motion de censure en multipliant « ses accusations farfelues », tout en ajoutant que le secrétaire général de ce parti ne digère toujours pas « ce qui est dit » le blocage gouvernement » dont il a été par ailleurs le premier responsable en 2016 », a-t-il martelé.



Driss Lachguar a ensuite enchaîné en s’exclamant : « Assez d’absurdités, d’accusations fallacieuses et de prétentions infondées, assez de diabolisation des initiatives de l’opposition, particulièrement de la part de certaines parties parlementaires qui ont proféré des déclarations inadmissibles sur l’échec de la motion de censure et sont même allées jusqu’à prétendre que derrière ce renoncement se trouve une transaction ou un complot ».



A cet effet, il a estimé que ce dossier a d’ores et déjà été clos et qu’en tout état de cause, l’Union socialiste des forces populaires se focalise désormais sur l’avenir, mue d’un grand optimisme.



A cet égard, le dirigeant ittihadi a indiqué que le Conseil national du parti, lors de ses discussions internes, a conclu que l’Union socialiste des forces populaires, concernant la motion de censure, a offert nombre de concessions et que tout ce qui s’ensuivit tels que des formalités comme le procédé du tirage au sort concernant la partie qui l’annoncerait ne parviendrait point à occulter la véracité du fait que c’est le parti de la Rose qui l’a initié ni qu’il est toujours la première force de l’opposition.



Quant à la question relative à une nouvelle candidature de Driss Lachguar à la direction de l’Union socialiste des forces populaires en tant que Premier secrétaire du parti, il a répondu qu’il ne lui revient pas d’aborder ce sujet et que cela revient exclusivement à l’ensemble des militants qui se déploient assidûment dans le grand chantier structurel à travers toutes les régions et provinces du pays en organisant leurs congrès provinciaux et en restructurant leurs instances, d’autant que ladite éventuelle candidature n’est pas admise par le règlement intérieur du parti (…)



Rachid Meftah