Le Maroc participe au sommet des présidents de parlements et à la session de l'AP de l'UpM

26/06/2025

Le président de la Chambre des représentants et vice-président de l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée (AP de l'UpM), Rachid Talbi El Alami, participe, les 26 et 27 juin à Malaga, au 9ème Sommet des présidents de parlements et à la 18ème session plénière de l'Assemblée de l'UpM.



Organisé à l'occasion de la présidence espagnole de l'AP de l'UpM, le Sommet des présidents de parlements réunit les présidents ou vice-présidents des institutions législatives des 27 États membres de l’Union européenne, du Parlement européen, d'Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, de Monaco et du Monténégro, et les présidents ou vice-présidents des 11 pays intégrant la composante sud de l’Assemblée, dont le Maroc.



La Session plénière de l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée, inaugurée jeudi par la présidente du Congrès des députés espagnol, Francina Armengol, rassemble les 280 membres de l’Assemblée, députés ou sénateurs des différents parlements membres.



A cette occasion, les cinq commissions de l’Assemblée présenteront leurs recommandations, sur la base du travail réalisé pendant l’année de présidence. Lors de la séance de clôture, la présidence des Cortes Generales sera transférée au Parlement égyptien, qui assurera la prochaine présidence pour la période 2025-2026.



La délégation marocaine, conduite par M. Talbi Alami, est composée notamment du premier vice-président de la Chambre des conseillers, Abdelkader Salama, du 5ème vice-président de la Chambre des représentants, Mohamed Joudar, du président de la commission de la promotion de la qualité de Vie, des échanges entre les sociétés civiles et de la culture de l'AP de l'UpM, Mohamed Zidouh et des membres de la section nationale marocaine auprès de l’Assemblée, issus des deux Chambres.



L’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée est une organisation parlementaire régionale composée de 43 pays du nord et au sud de la Méditerranée.