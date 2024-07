Le Maroc représenté par 60 sportifs aux Olympiades 2024: Adil Tahif parmi les U23 en partance pour les JO

10/07/2024

Soixante sportifs représenteront le Maroc aux Jeux olympiques d’été qui auront lieu du 26 juillet au 11 août prochain à Paris, selon la liste finale de la délégation sportive marocaine, rendue publique mardi par le Comité national olympique marocain (CNOM).



Conformément aux systèmes de qualification, et sur la base des listes validées avec les Fédérations Royales marocaines, le CNOM a procédé à l’inscription sportive de la délégation marocaine auprès du comité d’organisation de Paris 2024, écrit le CNOM sur son site web.

Au total, poursuit la même source, 60 sportifs, dont 18 athlètes femmes, représenteront le Maroc à Paris pour défendre les couleurs nationales dans 19 disciplines sportives.



Il s’agit de l’athlétisme (13 athlètes hommes et dames), l’aviron (1), le beach-volley (2), la boxe (3), le breakdance (2), le canoë-kayak (2), le cyclisme (2), l’escrime 2), le football (18) et le golf (1). Il s’agit également du judo (3), de la lutte (1), de la natation (2), du skateboard (1), des sports équestres (2), du surf (1), du taekwondo (2), du tir sportif (1) et du triathlon (1).

Adil Tahif remplace Aymane El Ouafi



L'entraîneur de la sélection olympique marocaine de football, Tarik Sektioui, a fait appel à Adil Tahif, qui évolue à la Renaissance de Berkane afin d'intégrer la liste finale des joueurs qui prendront part aux Jeux olympiques (JO) de Paris-2024.



Tahif remplacera Aymane El Ouafi que le club suisse de FC Lugano a refusé de lui permettre de rejoindre l'équipe du Maroc lors du tournoi olympique.

Tarik Sektioui avait dévoilé le 4 courant une liste de 22 joueurs pour participer aux JO de Paris.



Cette liste est marquée par la présence de trois joueurs âgés de plus de 23 ans, à savoir Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Soufiane Rahimi (Al-Aïn) et Mounir El Kajoui (RS Berkane).



Le tournoi olympique de football masculin, qui connaitra la participation de 16 équipes, aura lieu du 24 juillet au 9 août prochain à Paris. L'équipe nationale évoluera dans le groupe B aux côtés de l'Argentine, l'Ukraine et l'Irak.

Divers

Renouvellement du Comité fédéral de la FRMV



L’assemblée générale élective du comité fédéral de la Fédération Royale marocaine de voile (FRMV) s’est tenue le 7 juillet 2024 à Mohammedia. La liste conduite par Ahmed Bennani a été́ élue à l’unanimité́ et compte quinze membres.

Après avoir exposé les objectifs de la Fédération pour l’année à venir, le président Bennani a remercié les participants qui ont contribué à la réussite de l’assemblée. Il a exprimé la gratitude du nouveau comité envers Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, Président d’honneur de la Fédération, pour sa sollicitude et a réaffirmé l’engagement de tous à être à la hauteur de ses attentes.

La réunion a été conclue par la lecture du message de loyauté́ et de fidélité envers SM le Roi Mohammed VI et à l’ensemble de la Famille Royale.



Liste du comité fédéral

Président : Ahmed Bennani Zaohouan

Membres : Driss Benhima, Nour El Amri, Housni Marouane, Fouzia Ahjam, Adil Madani, Moulay Anas Maazouz, Hakim Housni, Abderahmane Zouita, Bachir Errouibeh, Mohamed Ezzaid, Rachid El Karkri, Said Fadi, Khalid Bekkali et Ikram Chellaf.





Consécration marocaine au Championnat arabe d'athlétisme U23

Le Maroc a terminé en tête du tableau des médailles du Championnat arabe d'athlétisme des moins de 23 ans, organisé du 5 au 9 juillet courant dans la ville égyptienne d'Ismaïlia.

Le Maroc a remporté ce championnat, pour la 2ème fois consécutive, avec 32 médailles dont 16 en or, 11 en argent et 5 en bronze.

Il devance au tableau des médailles le pays hôte, l'Egypte, avec 39 médailles (12 or, 16 argent et 11 bronze) et l'Algérie avec 15 médailles (6 or et 9 bronze).

Ce championnat a connu la participation d'athlètes représentant 12 pays arabes.