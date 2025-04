CAN U17 : Le Onze national accroché par la Zambie

04/04/2025

La sélection marocaine a fait match nul (0-0) avec l'équipe de la Zambie, jeudi au stade El Bachir à Mohammedia, lors de la deuxième journée du groupe A de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans de football (CAN U17).



Dans l'autre match de ce groupe, l’Ouganda a battu la Tanzanie par 3 buts à 0, œuvres de Simon Wanyama (61e), Richard Okello (85e) et James Bogere sur penalty (90+2e).



Ce choc entre les deux meilleures équipes de ce groupe, qui ont annoncé la couleur par de larges victoires lors de la première journée (Maroc- Ouganda 5 - 0, Tanzanie - Zambie 1 - 4) a été équilibré dans l'ensemble, avec une équipe marocaine plus entreprenante sur le plan offensif et des Zambiens bien organisés sur le terrain.



L’équipe marocaine a essayé de prendre les choses en main dès le coup d’envoi en exerçant un pressing haut pour empêcher les Zambiens de développer leur jeu et s’offrir des contre-attaques éclair, en profitant de la technicité et de la rapidité de ses joueurs.



Les efforts des poulains de Nabil Baha leur permettent de maîtriser la partie et de créer plusieurs occasions, sans pour autant se montrer dangereux, face à une équipe zambienne coriace en milieu de terrain et en défense.



Ils terminent ainsi la première mi-temps avec le bilan de huit tirs (contre un pour la Zambie), dont une seule alerte sérieuse sur un tir en pleine course d’Abdellah Ouazzane (40e) des 20 mètres, qui met en difficulté le gardien de but zambien.



La deuxième mi-temps démarre sur un rythme plus élevé avec une équipe marocaine plus engagée offensivement, mais également des temps forts plus dangereux pour les Zambiens, à l’image de ce tir d’Andrew Mwape des 30 mètres qui pousse le gardien marocain à se déployer pour le stopper (66e).



Le tournant de ce match a été l’expulsion de Hamza Bouhaddi (75e) qui commet l'irréparable en taclant un joueur zambien au moment d’essayer de sortir la balle de la zone marocaine. Sur le coup franc qui s’ensuit, le gardien Chouaib Bellaarouch repousse une balle enveloppée qui a fait rebond juste devant lui.



Les Lionceaux de l’Atlas ont dû, alors, gérer une situation compliquée, en essayant de juguler les ardeurs des Zambiens supérieurs numériquement, sans pour autant céder sur le plan offensif. Ilies Belmokhtar aurait pu donner le coup de grâce au temps additionnel (90+7), quand il s’est retrouvé face au gardien de but zambien, suite à un centre enveloppé d’Ilyas El Arbaoui, mais il a mal négocié cette opportunité.



A défaut de surprendre leurs vis-à-vis, les Nationaux obtiennent un nul qui leur permet de rester en tête de leur groupe avec 4 points, devant la Zambie (4 pts) grâce à un goal average supérieur et l'Ouganda (3 points). La Tanzanie ferme la marche sans la moindre unité.