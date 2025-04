Nabil Baha : L’EN a manqué d'efficacité offensive

L'équipe marocaine aurait pu faire mieux que le match nul (0-0) face à la Zambie, lors de la deuxième journée du groupe A de la CAN U17, mais elle a manqué d'efficacité offensive, a indiqué, jeudi à Mohammedia, le sélectionneur national Nabil Baha.



Les joueurs ont sorti un bon match et pouvaient faire mieux en étant plus décisifs devant les buts adverses, a affirmé Baha lors de la conférence de presse d’après-match.



Le résultat d’aujourd’hui n’aura aucun impact sur les joueurs, a souligné le sélectionneur national, ajoutant que ses poulains aborderont leur prochaine sortie contre la Tanzanie avec beaucoup de confiance.



Se disant confiant en la capacité des joueurs marocains à signer un bon parcours lors de cette CAN, Baha a fait remarquer que la victoire de l’Ouganda sur la Tanzanie (3-0), pour le compte du même stade de la compétition, démontre que le match d’ouverture (remporté par le Maroc 5-0) n’était pas facile.



De son côté, le coach de la Zambie, Ian Bakala, a qualifié la rencontre contre le Maroc de "purement tactique", saluant la capacité de ses joueurs à gérer la pression de l’équipe marocaine et du public.



Affirmant que la sélection marocaine dispose de joueurs de qualité et que le point récolté au terme du match reste un bon résultat, Bakala a souligné qu’il se focalise déjà sur la prochaine rencontre contre l’Ouganda, pour le compte de la troisième et dernière journée de la phase de groupes.