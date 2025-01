Le Maroc accueille en avril prochain le congrès annuel de la Fédération andalouse des agences de voyage

26/01/2025

Le Maroc accueillera, du 3 au 6 avril prochain, le congrès annuel de la Fédération andalouse des agences de voyage (FAAV), a annoncé, vendredi, la Fédération.



Ce rendez-vous d’envergure, qui aura lieu dans les villes de Tétouan, Tamuda Bay et Tanger, réunira les partenaires de la FAAV et constituera une occasion pour renforcer les alliances, partager des expériences et définir des initiatives visant à dynamiser le secteur touristique, a indiqué la FAAV.



Le choix du Maroc, pays reconnu pour ses destinations emblématiques et son riche patrimoine culturel, témoigne de l’importance de la coopération transfrontalière dans le domaine du tourisme, a expliqué la même source.



La FAAV a rappelé qu'une délégation, conduite par son président, Luis Arroyo, a participé récemment à un voyage organisé par l’Office national marocain du tourisme (ONMT) à l’occasion du lancement du nouveau vol direct de Ryanair reliant Madrid à Dakhla, rapporte la MAP.



Ce voyage, qui s’inscrit dans le cadre des accords de collaboration entre la FAAV et l’ONMT pour 2025 visant à positionner le Maroc comme une destination privilégiée pour le marché andalou, a permis aux membres de la FAAV de découvrir le potentiel unique de la ville de Dakhla en tant que destination touristique stratégique.



Il dénote également de l’engagement de la Fédération à promouvoir le Maroc comme une destination stratégique singulière du fait de son authenticité, son hospitalité et sa diversité culturelle.



"Le Maroc est un partenaire clé pour notre Fédération. Ce voyage nous a permis de découvrir l’immense potentiel de Dakhla en tant que destination touristique et d’approfondir notre relation avec l’ONMT", a déclaré M. Arroyo, relevant que "cette collaboration sera bénéfique tant pour les agences de voyages que pour les touristes andalous, qui trouveront au Maroc une destination pleine de possibilités".