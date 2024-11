Le Grand stade d’Al Hoceïma, une ouverture à dimension continentale

18/11/2024

Le Grand stade d’Al Hoceima a été officiellement inauguré, lundi soir, en accueillant le match opposant Madagascar aux Iles Comores, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025.



Le stade, situé dans la commune d’Aït Kamra, est une infrastructure aux normes modernes répondant aux critères d'organisation des événements internationaux de football, notamment en termes de terrain, de vestiaires, d’équipements liés à la sonorisation et l'éclairage et de systèmes de signalisation.



Réalisé dans le cadre du programme de développement spatial "Al Hoceima, Manarat Al Moutawassit" sur une superficie de 20 hectares, le stade répond, de par son architecture et sa répartition spatiale, aux normes internationales en matière de sécurité et de confort des joueurs et des spectateurs.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur régional de la Société nationale de réalisation et de gestion des équipements sportifs (SONARGES) à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Anas Jbilou, a indiqué que le Grand stade d’Al Hoceima à Aït Kamra a accueilli lundi son premier match opposant deux équipes africaines, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025.



Le stade, d’une capacité d'accueil de 11.000 places, dispose d'un terrain en gazon naturel de haute qualité, a-t-il fait savoir, notant que le stade comprend également des technologies modernes en matière d'éclairage, de sonorisation, d'écrans géants et de panneaux publicitaires électroniques.



Le stade, qui répond aux dernières normes en matière de construction parasismique, comprend diverses installations, dont un espace dédié aux conférences de presse d'une capacité de 200 places, une loge VIP, en plus de deux grands vestiaires dédiés aux joueurs, a-t-il ajouté.



Il a, en outre, précisé que le stade dispose également de salles pour l'équipe d'arbitrage et pour les observateurs du match, d’un centre médical et d’une infirmerie, ainsi que d’un parking pouvant accueillir 2.500 voitures, soulignant que les gradins sont couverts avec une toiture nouvelle génération.



Le responsable a, en outre, noté que la réalisation de cette installation sportive, aux spécificités architecturales et techniques avancées, s'inscrit dans le cadre d'une stratégie nationale visant à soutenir le sport national et à le doter d’installations modernes aux normes internationales, renforçant ainsi la capacité du Maroc à accueillir des événements sportifs de grande envergure.



Il est à noter que la façade, le toit et les sièges du Grand stade d'Al Hoceima ont été réalisés en couleurs blanche et bleue, conformément à l'identité visuelle de la ville.