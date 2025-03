Le COC à l’heure de la XIIIème édition du Tournoi de la Méditerranée

25/03/2025

La 13ème édition du Tournoi de rugby de la Méditerranée, « Rugby et rencontres », aura lieu du 7 au 11 avril au stade du COC de Casablanca, temple du rugby marocain.



Le Tournoi de la Méditerranée est un tournoi scolaire à 7, mixte (5 garçons - 5 filles par délégation) de la catégorie benjamins (11-12 ans) accompagnés de 2 jeunes officiels (jeunes arbitres, jeunes coachs ou jeunes reporters) organisé cette année par le collège Anatole France de Casablanca, avec le soutien de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), de l’UNSSFM et de l’USEP Maroc.



Créé à Tunis en 2009, ce tournoi revient pour la 3e fois en terre marocaine à Casablanca, après les éditions de 2010 et de 2014. Il vise à promouvoir les valeurs du rugby, l'égalité filles-garçons et le développement des compétences d'arbitrage chez les jeunes officiels pour la promotion d'un jeu de mouvement autour de l'intelligence collective. Sa formule de jeu mixte, où filles et garçons de 6èmes et 5èmes jouent ensemble, encourage le respect mutuel, le plaisir de se rencontrer et de se dépasser au sein d'une équipe pour gagner, mais surtout pour partager ce jeu aux racines universitaires.



Huit équipes internationales issues d’établissements français à l’étranger (Andorre, Madrid, Conakry, Bruxelles, Marigny, Vilnius, Carthage, Saint Flour) côtoieront huit équipes marocaines (Collèges Anatole France, EFI, Massignon de Casablanca – Victor Hugo de Marrakech, Descartes de Rabat, équipe Barbarians de Casablanca (élèves du collège Anatole France associés à l’orphelinat de Bab Rayan), Association Enfants de l’Ovale Maroc de Temara et collège public Imam Ghazali de Casablanca), afin de donner à ce tournoi une dimension internationale et solidaire, illustrant la richesse de la coopération franco-marocaine et des échanges issus du sport scolaire.



Les jeunes officiels de niveau national du collège Diderot de Massy s'associeront à l’encadrement spécifique de cet événement, incluant des sessions de formation d’arbitrage élève, creuset et véritable savoir faire du sport scolaire. L'expertise des enseignants en poste dans les établissements français de l'étranger, forts de plusieurs années d'expérience, sera essentielle à l'organisation logistique et à la coordination des équipes. Elle travaillera de concert avec les éducateurs de l’école de rugby du COC, partenaire de longue date du rugby scolaire à Casablanca. Cet événement incarne les valeurs d'excellence, de respect et de solidarité, renforçant les liens entre les cultures du pourtour méditerranéen et de la communauté éducative internationale.



Des invités prestigieux seront les parrains de cette XIIIe édition pour inspirer nos jeunes joueuses et joueurs dont Abdellatif Benazzi, ex-capitaine de l'équipe de France vainqueur du Grand Chelem en 1997, aujourd’hui vice-président de la Fédération française de rugby.

Divers

CAN féminine de futsal



La phase finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) féminine de futsal (Maroc-2025) aura lieu à la salle du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, a indiqué lundi la Confédération africaine de football (CAF). Cette compétition, qui se déroulera du 22 au 30 avril, rassemblera neuf des meilleures équipes du continent, en l’occurrence l’Angola, la Namibie, la Guinée, Madagascar, le Sénégal, le Cameroun, la Tanzanie et l’Egypte, en plus du Maroc, pays hôte.



Les vainqueurs de chacune des trois poules accéderont directement aux demi-finales du tournoi. La quatrième place en demi-finale reviendra à l'équipe classée meilleure deuxième parmi tous les groupes. Les équipes finalistes de cette première CAN féminine de futsal décrocheront leur qualification pour la Coupe du monde féminine, prévue aux Philippines du 27 novembre au 7 décembre 2025.



Voici, par ailleurs, le calendrier des rencontres :



Phase de groupes

22 avril 2025

Maroc - Namibie (Groupe A) – 20h00

Angola - Guinée (Groupe B) – 14h00

Madagascar - Sénégal (Groupe C) – 17h00

24 avril 2025

Maroc - Cameroun (Groupe A) – 20h00

Angola - Égypte (Groupe B) – 14h00

Madagascar - Tanzanie (Groupe C) – 17h00

26 avril 2025

Cameroun - Namibie (Groupe A) – 20h00

Égypte - Guinée (Groupe B) – 14h00

Tanzanie - Sénégal (Groupe C) – 17h00



Demi-finales

28 avril 2025

Demi-finale 1 – 17h00 / 20h00

Demi-finale 2 – 17h00 / 20h00



Matchs de classement

29 avril 2025

Match pour la 7e place – 17h00

Match pour la 5e place – 20h00



Finale et match pour la 3e place

30 avril 2025

Match pour la 3e place – 17h00

Finale – 20h00



EN féminine



L'équipe nationale féminine "A" disputera deux matchs amicaux les 4 et 8 avril prochain face, respectivement, à la Tunisie et au Cameroun au stade Père Jégo de Casablanca, indique la Fédération royale marocaine de football (FRMF). Ces deux rencontres, dont le coup d'envoi est prévu à 18h00, servent de préparation à la prochaine CAN féminine, qui aura lieu au Maroc du 5 au 26 juillet 2025.



U20



L’équipe nationale des moins de 20 ans de football a battu son homologue ghanéenne sur le score de 4 buts à 1, lundi en match amical disputé au Complexe Mohammed VI de football. Lors de leur première confrontation amicale jeudi dernier, la sélection nationale l'avait emporté par 1 but à 0.

Les buts de l’équipe nationale ont été marqués par Ismail Baouf (24e), Ilias Boumassoudi (56e), Yasser Zabiri (79e) et Anas El Mekkaoui (85e). Ces matchs amicaux servent de préparation à la Coupe d’Afrique des nations U20, qui se tiendra en Côte d’Ivoire.

Pour rappel, le tirage au sort a placé le Maroc dans un groupe relevé aux côtés de l’Egypte, du Nigeria et de l’Afrique du Sud.