Lancement du programme “Génération Sportive”

28/04/2022

Le coup d'envoi de la phase pilote du programme "Génération Sportive" dans 60 écoles publiques primaires de la région Casablanca-Settat a été donné, mercredi au sein de l’école primaire Ibnou Hazm située à Al Hank dans la capitale économique du Royaume, à l’initiative de l’ONG Tibu Africa, du ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports et l’Académie régionale de l’Education et de la formation (AREF) de la région.



A cet effet, un accord de partenariat triennal a été signé entre le directeur de l’AREF Casablanca-Settat, Abdelmoumen Talib, et le président de l’ONG Tibu Africa, Mohamed Amine Zariat.



Le programme "Génération Sportive" consiste à mettre à la disposition de 60 écoles publiques primaires de la région de Casablanca-Settat, 60 animateurs sport-santé, afin d’offrir aux enfants bénéficiaires l’accès à une éducation par le sport de qualité qui préserve leur santé, d’encourager les élèves et leurs parents à adopter un mode de vie sain et actif et de contribuer au développement de leur estime de soi et de leurs capacités motrices, cognitives et socio-affectives.



A cette occasion, le directeur de l’AREF Casablanca-Settat, a souligné que le sport est un champ fertile pour une éducation équilibrée vu sa contribution à hisser le niveau d'ouverture de la personnalité et de la communication positive, tout en renforçant les valeurs de coopération, de respect de l'autre et de compétitivité loyale.



Pour sa part, le président de Tibu Africa a souligné que son ONG, principale organisation dans l'innovation sociale par le sport au Maroc et en Afrique, vise à travers ce programme le développement des compétences techniques, intellectuelles et sociales des élèves à travers les activités éducatives et sportives.



Il s’agit d’une phase pilote au niveau de 60 écoles primaires qui profitera à près de 36.000 élèves dont les résultats seront évalués vers les mois de septembre-novembre en vue d’étendre cette expérience à d’autres écoles primaires dans la région et à travers le Royaume, a-t-il ajouté.