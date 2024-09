Lancement à Nador d’un projet de soutien aux enfants réfugiés et migrants

18/09/2024

Le projet "Harmonie enfance" visant à soutenir et protéger les enfants réfugiés et de passage a été lancé, samedi, lors d’une rencontre à Nador.



Ce projet, piloté par l'Association Aljil Aljadid pour l’accompagnement de l'enfance et de la jeunesse à Nador, et mis en œuvre en partenariat avec la Wilaya et le Conseil de la région de l'Oriental, avec un financement de l'Agence française de développement (AFD), a pour objectif de promouvoir la cohabitation harmonieuse et l’acceptation des différences, tout en renforçant les liens entre les enfants migrants et leurs pairs marocains.



Selon les promoteurs de cette initiative, il s’agit d’une contribution au déploiement territorial de la politique publique intégrée de protection de l’enfance.



Pour eux, cette initiative vise également à contribuer à la sensibilisation des différents acteurs institutionnels et de la société civile à l’importance de la protection de l'enfance, et ce dans la perspective de mettre en place un mécanisme de réflexion commune entre l’ensemble des acteurs au niveau territorial sur les questions liées à la protection de l'enfance et à la migration.



Le président de l'Association Aljil Aljadid, Abdelhamid Belkacem, a expliqué que ce projet, qui s'inscrit dans le cadre de l’opérationnalisation du programme régional des initiatives des acteurs dans le domaine de la migration, mis en œuvre par le Bureau d'expertise français ’’Expertise France’’, est une initiative civile visant à créer un environnement sûr et solidaire pour les enfants réfugiés et migrants.



Il s'agit également de mettre l'accent sur la coexistence et l'insertion sociale, et ce en œuvrant pour l’atteinte de la convergence territoriale, à l'échelle de la région de Nador, entre la stratégie nationale d’immigration et d'asile et la politique nationale intégrée de protection de l'enfance.



M. Belkacem a, à cet égard, souligné que cette initiative est basée sur une coopération étroite avec les partenaires locaux et internationaux, afin de répondre aux besoins particuliers des enfants tout en renforçant leur intégration dans la société marocaine.



De son côté, la vice-présidente du Conseil régional de l'Oriental, Mina Atif, a indiqué que ce projet vient soutenir les efforts déployés pour intégrer les immigrés dans le processus de développement au Maroc, d'une manière qui sert la stratégie et l'intérêt du pays et contribue à la stabilité sociale et à l’amélioration de la situation économique de cette frange de la société.



Mme Atif a relevé que le Conseil régional oeuvre sérieusement à cristalliser une vision intégrée et prospective, qui prend en compte toutes les dimensions en vue de répondre efficacement aux exigences des migrants et à leurs attentes et aspirations.



Elle a, , dans ce sens, souligné que la région compte un nombre important d'immigrés ayant des compétences importantes dans de nombreuses spécialités, telles que les sciences exactes, les sciences humaines, les sciences sociales et économiques, ainsi que les technologies de l’information et de la communication, entre autres secteurs, ce qui nécessite de mettre à profit ces compétences au service de la région et du pays.