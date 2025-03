La presse espagnole encense Brahim Diaz

07/03/2025

Au lendemain d'une prestation remarquable auréolée du but de la victoire, la presse espagnole n'a pas tari d'éloges sur l'attaquant marocain du Real Madrid, Brahim Diaz, qui a fait parler son talent en inscrivant un superbe but pour les Merengues face à l’Atlético après un numéro de funambule dans la surface (56e, 2-1).



Le milieu offensif des Lions de l'Atlas est présenté en héros par tous les médias sportifs espagnols qui se sont longuement attardés sur la qualité de son jeu et sur son rôle décisif dans la victoire du géant espagnol.



"Brahim a été le meilleur. Il a tout donné sur chaque ballon, affichant une compétitivité à la hauteur de la position où il joue et de l'enjeu du match", écrit le journal "AS", notant que le Lion de l’Atlas a montré durant ce match toute l’étendue de son talent.



Son confrère "VIP Deportivo" décrit sa performance comme éblouissante. "Brahim Díaz fait de la magie lors du derby madrilène. Un brillant joueur qui a enchanté avec la qualité de son jeu et pulvérisé la défense rouge et blanche".



Le quotidien souligne également l'importance et la valeur que représente son but : "Brahim Díaz a éteint la flamme de l’agonie avec un magnifique tir, dribblant le mur de l'adversaire".

"Brahim, le fléau de l'Atlético" titre pour sa part "Marca", assurant que le magicien marocain a révélé toutes ses qualités à un moment particulièrement délicat pour son équipe, permettant au Real Madrid de prendre l'avantage lors de son duel en huitièmes de finale de la Ligue des champions face à l'Atlético.



"L'action de l'international marocain, sur le flanc gauche de la surface, envoyant Giménez au sol avant de placer le ballon d'un tir du pied droit hors de portée d'Oblak, a offert au Real de Madrid une victoire arrachée mais essentielle pour la gestion du match retour prévu la semaine prochaine au Metropolitano", soutient-il.



Jouant sur la même partition, "Mundo Deportivo" relève de son côté que Brahim Díaz, joueur particulièrement déstabilisant, a signé une prestation spectaculaire avec un but décisif au début de la seconde période, rappelant que l’international marocain a marqué un total de 13 buts cette saison, dont 3 contre l'Atlético.



Abondant dans le même sens, le service Sport de l’Europa Press indique que Brahim Díaz a brillé de mille feux lors du premier derby de la Ligue des champions, mettant l'accent sur sa contribution remarquable et décisive à la victoire du Real Madrid.



L’éloge de la CAF



"Brahim Díaz, l'arme fatale du Maroc et du Real Madrid, est en train de marquer les esprits", se félicite la Confédération africaine de football (CAF). S'attardant sur la performance brillante du Lion de l'Atlas avec le Real Madrid face à son voisin de l'Atletico, mardi en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, la CAF écrit: "Déjà précieux avec les Blancos cette saison, l'international marocain a encore frappé (...) face aux Colchoneros".

"Son but décisif a offert la victoire aux Merengues (2-1), confirmant son rôle grandissant dans l’effectif de Carlo Ancelotti", écrit l'instance dirigeante du football africain sur son site officiel.

Le joueur de 25 ans continue d’afficher une forme éclatante à l’approche de la Coupe du monde des clubs, où il pourrait être un atout majeur pour le Real, ajoute-t-on de même source.

Par ailleurs, la CAF revient sur les prestations remarquables de l'ex-Cityzen avec l'équipe nationale du Maroc. "Dès ses premières apparitions sous le maillot des Lions de l’Atlas, il a imposé sa touche technique et son flair devant le but", met-on en avant.

"Dans un Real en quête d'un nouveau titre mondial et le Maroc ambitieux sur ses terres, Brahim Díaz pourrait être l’un des grands acteurs du football international. L'année 2025 pourrait bien être celle de sa consécration", conclut la CAF.